Fani Ethana Hunta mogą się uśmiechnąć, ale trzeba przyznać, że naprawdę długo czekaliśmy na pierwszy materiał wideo promujący Mission: Impossible 7.

Nowy Mission: Impossible w końcu na właściwych torach

Mission: Impossible 7, a w zasadzie od teraz już oficjalnie Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, to jedna z tych produkcji, które borykały się w ostatnim czasie ze sporymi problemami. Z powodu Covid-19 wstrzymywano nawet prace na planie, ale mało optymistycznych wątków było tu nieco więcej, a zmiany planów co do daty premiery ogłaszano kilkukrotnie. Wreszcie powiało jednak optymizmem.

Paramount Pictures udostępniło pierwszy zwiastun Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. I to wcale nie byle jaki. Przynajmniej w kontekście długości, bo jakość każdy będzie oceniał indywidualnie, wedle swoich gustów. Z jednym faktem dyskutować jednak nie wypada, mamy tu okazję zobaczyć kilka dobrze znanych twarzy, nie tylko Ethana Hunta, w którego wciela się oczywiście Tom Cruise.

Oficjalny zwiastun Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Mission: Impossible 7 - kiedy premiera?

Publikacja wyczekiwanego przez wielu widzów zwiastuna nie oznacza, że premiera filmu odbędzie się w najbliższym czasie. Po wspominanych problemach i opóźnieniach ustalono, że Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One trafi do kin dopiero 14 lipca... przyszłego roku. Sytuacja o tyle się poprawiła, że teraz można wierzyć, iż będzie to już ostateczny termin.

Na 28 czerwca 2024 roku planowana jest natomiast premiera Mission: Impossible 8. Twórcy systematycznie o tym przypominają, bo nikt nie ukrywa, że obydwa filmy będą ze sobą mocno połączone. Na finał nowej historii i zarazem całej serii zainteresowani poczekają więc naprawdę długo.

Źródło: Paramount Pictures