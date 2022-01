Czekający na Mission: Impossible 7 mieli już okazje do wykazania się cierpliwością. To jednak nie koniec. Przydadzą się kolejne pokłady.

Premiera Mission: Impossible 7 dopiero w 2023 roku

Fani i fanki Toma Cruise'a nie mają ostatnio powodów do zadowolenia, przynajmniej jeśli chodzi o nowe filmy z tym aktorem. Jeśli już pojawiają się informacje z nimi związane to dotyczą głównie zmian związanych z terminami premier. I niestety znów mamy z tym do czynienia.

Decyzją Paramount Pictures i Skydance Productions, Mission: Impossible 7 zaliczy kolejny poślizg. I to nie byle jaki. W ostatnim czasie utrzymywano, że film trafi do kin 30 września 2022 roku. Finalnie ma się to jednak stać dopiero 14 lipca 2023 roku. Łatwo policzyć, ile miesięcy dłużej trzeba będzie poczekać.

Rykoszetem obrywa też Mission: Impossible 8

Jednocześnie wypada mieć nadzieję, że na tym się skończy. Fani cyklu z pewnością wiedzą, że nie jest to pierwsze opóźnienie Mission: Impossible 7. Powinni mieć też z tyłu głowy fakt, że zapowiedziano już także Mission: Impossible 8. Oczywiście w tej sytuacji również co do tego filmu zdecydowano się na identyczny krok. Tu premierę przełożono z 7 lipca 2023 roku na 28 czerwca 2024 roku.

Dlaczego ponownie musimy mówić o zmianach planów? Paramount Pictures nie ukrywa, że winna jest trwająca pandemia. Zaakcentowano, że prace nad Mission: Impossible 7 to wiele scen kaskaderskich kosztem ograniczania green screena oraz częste zmiany lokalizacji, a to było mocno utrudnione. Teraz z kolei, gdy główne prace zostały ukończone aktualne pozostają obawy o to, jak mogłaby wyglądać frekwencja w kinach.

Za scenariusz i reżyserię Mission: Impossible 7 odpowiada Christopher McQuarrie. W rolach głownych, poza Tomem Cruise'em, wystąpią też Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Simon Pegg i Ving Rhames.

Źródło: @RottenTomatoes, Paramount Pictures