Wytwórnia Paramount Pictures zdecydowała się zmienić plany co do kilku nadchodzących filmów. Przekazane informacje nie ucieszą sympatyków Toma Cruise'a.

Na Mission: Impossible 7 i Top Gun: Maverick poczekamy dłużej

To właśnie Tom Cruise odegra bowiem główne role w filmach Mission: Impossible 7 i Top Gun: Maverick. Obydwa miały pojawić się w najbliższych miesiącach, ale tak się nie stanie. Często padają stwierdzenia, że opóźnienia premier stały się wiodącymi informacjami nie tylko z branży gier, ale też z branży filmowej. Trudno się z tym nie zgodzić.

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja czekających na Mission: Impossible 7. Będą potrzebowali naprawdę sporo cierpliwości, bo film wejdzie do kin dopiero 27 maja 2022 roku. Co ciekawe, jednocześnie podawana jest data premiery Mission: Impossible 8, wyznaczono ją na 7 lipca 2023 roku, ale naprawdę trudno traktować teraz to jako coś pewnego.

Paramount Pictures zmieniło daty premier kilku filmów

W przypadku Top Gun: Maverick poślizg jest zdecydowanie mniejszy, tu nadal można liczyć na premierę w tym roku. Jeśli tym razem nic się już nie zmieni, to do kin (o ile będą otwarte) można będzie udać się 19 listopada.

Niestety to nie wszystko. Poza wyżej wymienionymi i chyba najgoręcej wyczekiwanymi tytułami powstającymi obecnie pod skrzydłami Paramount Pictures, trzeba przygotować się też na kilka innych opóźnień. Oto dokładniejszy rozkład.

Snake Eyes - 23 lipca 2021 roku

Jackass 4 - 22 października 2021 roku

Top Gun: Maverick - 19 listopada, 2021 roku

Mission: Impossible 7 - 27 maja 2022 roku

Bee Gees (brak oficjalnego tytułu) - 4 listopada 2022 roku

Dungeons & Dragons - 3 marca 2023 roku

Mission: Impossible 8 - 7 lipca 2023 roku

Star Trek (brak oficjalnego tytułu) - 9 czerwca 2023 roku

Na który z wymienionych tu filmów czekacie?

Źródło: twitter - @getFANDOM

