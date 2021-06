Czekanie na Mission: Impossible 7 nie należy do najprzyjemniejszych. Nie dość, że potrzeba sporej dawki cierpliwości, to jeszcze dość systematycznie pojawiają się kolejne mało optymistyczne komunikaty.

Covid-19 znów daje się we znaki ekipie Mission: Impossible 7

Przeciągająca się pandemia mocno odbiła się na branży filmowej. I nie chodzi tylko i aż o zamknięte kina, ale też o trudności w pracach na planie. Chociaż pojawiają się symptomy powolnego powrotu do normalności, wciąż trzeba być ostrożnym. Tym razem przekonali się o tym pracujący przy zdjęciach do Mission: Impossible 7 (w Wielkiej Brytanii).

Paramount Pictures oficjalnie potwierdziło, iż kilkunastu członków ekipy zakaziło się Covid-19. Tym samym bardzo szybko podjęto decyzję o tymczasowym wstrzymaniu prac. Póki co do 14 czerwca, ale nie jest wkluczone, że przerwa potrwa ostatecznie nieco dłużej.

„Wstrzymaliśmy produkcję Mission: Impossible 7 do 14 czerwca z powodu pozytywnych wyników na koronawirusa wykrytych podczas rutynowych testów. Przestrzegamy wszystkich protokołów bezpieczeństwa, będziemy nadal monitorować sytuację.”

Do premiery Mission: Impossible 7 daleko

Nie jest to pierwszy tego typu przypadek w kontekście Mission: Impossible 7. Wśród niezadowolonych z pewnością będzie Tom Cruise, który już w zeszłym roku dał do zrozumienia całej ekipie co sądzi o nieprzestrzeganiu reżimu sanitarnego. Na tyle emocjonalnie, że dość szeroko to komentowano.

Trudno wyciągać daleko idące wnioski co do tego, jak bardzo problematyczne będzie kolejne wstrzymanie prac na planie. Chociażby z tego powodu, iż premiera Mission: Impossible 7 i tak jest odległym tematem. Paramount Pictures zaplanowało ją na maj 2022 roku.

Źródło: bbc