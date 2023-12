Premier Mateusz Morawiecki postanowił skorzystać z okazji i zakończyć dwutygodniową kadencję zachowując telefon premiera. Podobnie jak jego ministrowie miał do tego prawo, ale transakcje do których doszło są nie tylko okazyjne, ale i mało przejrzyste.

Mateusz Morawiecki niebawem odda rządy, ale nie zamierza oddawać swojego służbowego telefonu. Jak donosi Radio ZET, skorzystał on z rozporządzenia dotyczącego szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i odkupił jeden z powierzonych mu smartfonów. Podobnie uczyniło kilku innych członków jego gabinetu, ale korzystne zakupy okazują się bardzo tajemnicze.

Zakupy rządowej elektroniki

Politycy, kończący służbę publiczną, mogą zdecydować się na zakup swoich służbowych telefonów, laptopów i tabletów. Wynika to z rozporządzenia, które obowiązuje od 2019 roku. Jedyne ogranicznenia dotyczą skali zakupów i stopnia zużycia sprzętu: urządzenia nie mogą kosztować więcej niż 10 tysięcy złotych i wykluczony jest zakup sprzętu użytkowanego ponad rok.

W przypadku premiera Morawieckiego i jego ministrów szczegóły transakcji budzą jednak szereg wątpliowści. Centrum Informacyjne Rządu potwierdza, że do zakupów doszło, nie precyzuje jednak jaki sprzęt, za ile i kto nabył. Wnioski o zakup używanego sprzętu złożyło ośmiu polityków piastujących kierownicze stanowiska panstwowe. Dotyczyły one dwunastu urządzeń, z których ostatecznie zakupiono sześć. Najtańszym z zakupionych przez kończących urzędowanie ministrów był telefon komórkowy Samsung Galaxy S7 Edge G935. Został on sprzedany za 253 zł, ale nie wskazano kupującego.

Smartfon premiera Morawieckiego

O transakcji, której stroną był Mateusz Morawiecki potwierdzono tylko tyle:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wystąpił o odkupienie trzech urządzeń (dwóch telefonów komórkowych i słuchawek), z których ostatecznie kupił jeden telefon komórkowy

Istnieje jednak wiele przesłanek prowadzących do wniosku, o który pokusił się dziennikarz Radia ZET, Mariusz Gierszewski:

Z dokumentacji fotograficznej wynika, że Mateusz Morawiecki używał iPhone’a. Wśród sprzedanych telefonów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zadeklarowała zaś dwa urządzenia tej marki: Apple iPhone 12 Pro 512 GB i iPhone 12 Pro 128 GB. Pierwszy został sprzedany za 2683 zł, drugi za 2311 zł.

Porównując je ze sprzętem nieużywanym, premier mógł oszczędzić około 2000 zł, ale kontrowersje budzi jednak co innego. Wyceną urządzeń zajmowała się komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Biura Informatyki. Szczegóły tego procesu nie zostały jednak podane do wiadomości publicznej, podobnie jak kwestia postępowania z danymi, które mogły pozostać na zakupionym przez polityków sprzęcie.

