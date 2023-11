Wyprzedaż sejmowych iPadów. Posłowie zapłacą za nie grosze

Sejm sprzedaje iPady w promocyjnych cenach. Niestety nie każdy może dokonać zakupów. Oferta przygotowana przez Kancelarię Sejmu dotyczy tylko posłów. Prawdziwy Black Friday przy Wiejskiej.

Posłowie w polskim sejmie od 2012 r. korzystają ze służbowych tabletów. Jak informuje Rzeczpospolita zakup urządzeń miał na celu usprawnienie doręczania druków sejmowych i pozwolił na odejście od praktyki drukowania ich dla wszystkich parlamentarzystów. Przejście na cyfrową wersję druków pozwoliło oszczędzić ok. pół miliona złotych rocznie. Druki papierowe powstają teraz bowiem tylko w pojedynczych egzemplarzach, głównie na potrzeby Biblioteki Sejmowej.

Tablety, z których korzystają posłowie, są też elementem systemu udostępniania posłom informacji. Dzięki urządzeniom tym posłowie mogą zasiadać w posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych zdalnie. Tablety umożliwiają też składanie interpelacji i zapytań poselskich, jak wyjaśnia Centrum Informacyjne Sejmu.

Od tamtej pory co cztery lata kupowane są nowe tablety. W tym roku posłowie otrzymali iPady 10 o przekątnej 10,9 cali z 256 GB pamięci i obsługą sieci 5G. Zakupiono 600 sztuk urządzeń, płacąc za nie 2,7 mln zł.

Wietrzenie magazynów w sejmie. iPady w promocyjnej cenie

Posłowie poprzedniej kadencji korzystali z iPadów Air trzeciej generacji z pamięcią 64 GB. Teraz takie urządzenie na rynku wtórnym kosztuje od 800 do 1,2 tys. zł. Posłowie mogą wykupić swoje urządzenia za 500 zł. Promocyjna cena jest jednak uzasadniona.

Kancelaria Sejmu twierdzi, że sprzedaż urządzeń na wolnym rynku generuje ryzyko. Ktoś mógłby bowiem próbować odzyskać skasowane z urządzeń dane, a informacje, z których korzystają parlamentarzyści, nie powinny trafić w niepowołane ręce.

iPady za 500 zł. To i tak dobra cena

Niska cena ma więc zachęcać posłów do zakupu urządzeń – ich sprzedaż jest dla Kancelarii Sejmu bardziej opłacalna, niż oddanie ich do zniszczenia. Nie jest to pierwszy raz, gdy posłowie mają okazję odkupić tablety w okazyjnych cenach. Rzeczpospolita przytacza informacje Interii, z których wynika, że cztery lata temu 414 z 460 posłów zdecydowało się odkupić tablety w cenie między 350 a 500 zł. Na ten moment na odkupienie tabletów zdecydowało się ok. 240 posłów.