Mortal Kombat 1 to nowy początek dla tej serii. Pierwszy gameplay pokazuje jednak, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Wciąż będzie dynamicznie. Wciąż będzie krwawo.

Zobacz pierwszy gameplay Mortal Kombat 1

Minęło już kilka tygodni od momentu, gdy ekipa NetherRealm Studios zaprezentowała pierwszy zwiastun Mortal Kombat 1. Aż do teraz jednak musieliśmy czekać na to, by móc zobaczyć pierwsze fragmenty rozgrywki. Sytuacja zmieniła się podczas wydarzenia Summer Game Fest, którego jedną z niewielu jasnych gwiazd był właśnie 4-minutowy materiał, przedstawiający tę bijatykę w akcji.

Mortal Kombat 1 stanowi restart serii. Choć nie zabraknie tu znanych wojowników, nie zawsze będą oni tacy, jakich ich zapamiętaliśmy. Pewne wydarzenia i sojusze mogą zaskoczyć, ale ostatecznie mamy otrzymać wielowątkową i wciągającą opowieść. Z kolei rozgrywka ma zostać osadzona na sprawdzonych fundamentach, ale system walki zostanie nieco przeprojektowany, podobnie jak ruchy fatality. Przede wszystkim ma być dynamicznie, krwawo i angażująco. Opisywany materiał wideo zdaje się to potwierdzać.

Mortal Kombat 1 zadebiutuje we wrześniu

Jeśli podoba ci się to, co widzisz, to wiedz, że gra zmierza na nowe Xboksy, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch, jak również na komputery osobiste. Interesuje cię właśnie ta pecetowa wersja? W takim razie sprawdź wymagania sprzętowe Mortal Kombat 1 i upewnij się, że twój blaszak będzie gotowy na premierę, która została zaplanowana na 19 września bieżącego roku.

Źródło: Warner Bros.