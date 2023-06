Ubisoft zaprezentował grę Prince of Persia: The Lost Crown. To ukłon w stronę nowych graczy, ale też mrugnięcie okiem do wieloletnich fanów serii.

Zapowiedź Prince of Persia: The Lost Crown – zobacz pierwszy zwiastun

Prince of Persia: The Lost Crown – oto najnowsza gra Ubisoftu, którą francuski wydawca pochwalił się podczas gali Summer Game Fest 2023. Poznaliśmy nie tylko tytuł, ale też datę premiery i listę platform docelowych, a całej zapowiedzi towarzyszył blisko 2-minutowy zwiastun, który możesz obejrzeć poniżej.

Prince of Persia: The Lost Crown ma łączyć w sobie klasyczne, dwuwymiarowe podejście do rozgrywki ze współczesnym designem i rozwiązaniami urozmaicającymi ten format. Stylistyka wielu graczom nie przypadła do gustu, ale już sam pomysł na zabawę spotkał się z ciepłym przyjęciem. Warto wspomnieć, że twórcy zapowiadają możliwość manipulowania czasem i przestrzenią.

Wcielimy się w Sargona – „młodego i uzdolnionego wojownika, a zarazem członka elitarnej grupy zwanej Nieśmiertelnymi” – jak tłumaczy Ubisoft. Naszym zadaniem będzie uratowanie Księcia Ghassana „poprzez łączenie elementów walki i umiejętności platformowych”. Producent dodaje, że „gracze będą mogli także dać upust swojej kreatywności poprzez angażujący system walki umożliwiający niszczycielskie kombinacje”.

Kiedy premiera Prince of Persia: The Lost Crown?

Zgodnie z tym, co podano na zwiastunie, gra Prince of Persia: The Lost Crown nie ukaże się w tym roku. Mianowicie trafi na rynek 18 stycznia 2024 roku – równocześnie na pecetach oraz konsolach tej i poprzedniej generacji: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Więcej szczegółów na temat samej gry poznamy natomiast za kilka dni – podczas pokazu Ubisoft Foward (start 12 czerwca o godzinie 19.00).

