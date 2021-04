Najnowsza odsłona wirtualnych wyścigów jednośladów – MotoGP 21 – zawiera kolejne zmiany i nowinki, aby zapewniać jeszcze większy realizm, a równocześnie dawać jeszcze więcej rozrywki.

MotoGP 21 – premiera lada dzień

MotoGP 21 jest na ostatniej prostej: już 22 kwietnia wirtualne wyścigi jednośladów zadebiutują w wersjach przeznaczonych na pecety oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jak co roku ekipa Milestone przygotowała kilka większych i kilka mniejszych poprawek, aby zadowolić miłośników ścigania się na dwóch kółkach.

Co nowego w MotoGP 21?

Jedną z najważniejszych zmian jest całkowicie nowy układ zawieszenia. Dzięki niemu jazda w MotoGP 21 ma być jeszcze bardziej realistyczna, a przy tym wciąż jak najbardziej „dostępna”. Dlatego dotychczasowe ustawienia pomocy zostały odrzucone, a w ich miejsce pojawiły się znacznie bardziej szczegółowe opcje. Dzięki temu każdy może dostosować parametry do swoich umiejętności i preferencji.

Jest również kilka detali – niby niewielkich, a jednak mogących mieć istotny wpływ na zabawę. To między innymi konieczność samodzielnego podnoszenia maszyny po upadku – ta nie będzie już sama w magiczny sposób powracać na tor (no chyba, że sobie tak wybierzesz w ustawieniach). To też możliwość monitorowania temperatury hamulców oraz kary za zbyt długie okrążenia.

W trybie kariery największymi wyzwaniami będą: ulepszona sztuczna inteligencja, wymagające zarządzanie drużynami juniorów oraz bardziej realistyczne testy deweloperskie. Zmiany nie ominęły jednak także trybu wieloosobowego. Do tej pory online rywalizować mogło maksymalnie 12 graczy, teraz na jednym serwerze pościga się ich nawet 22. Ale dość już tej teorii – zobaczmy jak to wygląda…

Zobacz najnowszy gameplay MotoGP 21:

Dodajmy dla ścisłości, że w MotoGP 21 czeka na nas komplet 120 licencjonowanych zawodników, ponad 20 torów oraz motocykle z klas MotoGP, Moto2 i Moto3. Jest też 40 legend wraz z ich maszynami, a do tego możesz stworzyć własny strój i okleić swój motocykl.

Źródło: Milestone, Wccftech

