Znów punktualnie. Kolejna odsłona wyścigowej serii F1 została oficjalnie zapowiedziana, poznaliśmy nie tylko pierwsze informacje dotyczące rozgrywki, ale również dokładną datę premiery.

F1 2021 zadebiutuje już w lipcu

W tym roku ogłoszenie to sprawa nie tylko Codemasters, ale również Electronic Arts. F1 2021 będzie pierwszą grą z omawianej serii wydaną przez tę firmę, która jeszcze pod koniec zeszłego roku ogłosiła przejecie Codemasters. Być może właśnie dlatego mamy do czynienia z wyjątkowo rozbudowanymi obietnicami, kampania marketingowa może być w tym roku zauważalnie bardziej rozbudowana.

F1 2021 przedstawiane jest jako gra wyścigowa następnej generacji, chociaż platformy docelowe to tutaj nie tylko PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S i PC, ale również PlayStation 4 i Xbox One. Premierę zaplanowano na 16 lipca, a już teraz można skorzystać z przedsprzedaży.

Sięgając w jej ramach po Edycję Standardową można liczyć na Braking Point Content Pack, zestaw ekskluzywnych cyfrowych przedmiotów z gwiazdami nowego trybu fabularnego oraz 5 000 PitCoinów. W przypadku Edycji Deluxe bonusy to natomiast siedmiu kultowych kierowców F1 do wykorzystania w My Team z zawartością do personalizacji, 18 000 PitCoins, pakiet Braking Point Content Pack oraz możliwość rozpoczęcia zabawy 3 dni przed oficjalną premierą.

Co nowego w F1 2021?

Również w tym roku należy spodziewać się licencjonowanej oprawy, pojawią się zespoły, kierowcy i tory Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA 2021. Twórcy obiecują nowy tryb fabularny, rozbudowany tryb kariery z opcją gry dla dwóch graczy, a także trzy nowe tory - Portimão, Imola i Jeddah. Mocno akcentowany tu nowy tryb fabularny nosi nazwę Braking Point. Pozwoli on graczom przebyć drogę awansując z Formuły 2 do świata Formuły 1, skupiając się nie tylko na rywalizacji na torach, ale też wydarzeniach poza nimi.

„Braking Point to ekscytująca innowacja, nad którą pracowano latami. Jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć doświadczenia płynące z gry i umożliwić graczom przeżywanie wzlotów i upadków życia w Formule 1 zarówno na torze, jak i poza nim. Braking Point przekształca grę i stawia graczy w centrum największego widowiska wyścigowego na naszej planecie.” - Lee Mather, Franchise Game Director w Codemasters

Tryb kariery dostanie nie tylko opcję gry dla dwóch graczy (kooperacyjna rozgrywka przez sieć lub zdecydowanie się na różne zespoły i rywalizację w synchronicznych sesjach wyścigowych), ale również opcja Real-Season Start pozwalająca na rozpoczęcie zmagań w dowolnym momencie sezonu. Z jakiego miejsca? Zależy od wyboru, ponieważ rankingi kierowców i konstruktorów mają być aktualizowane w czasie rzeczywistym.

„Tworzymy więcej możliwości wyboru i nowe sposoby gry. Real-Season Start pozwala graczom dopasować swoją karierę do sezonu F1. Dodanie Kariery dla dwóch graczy wprowadza nowe wyzwania do tego kultowego trybu gry. Gracze mogą teraz wybrać grę w kooperacji i dzielić się sukcesem lub rywalizować i dążyć do osobistej chwały.” - Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director w Codemasters

Wedle obietnic gra wykorzysta wydajność nowych konsol oferując na nich poprawioną oprawę wizualną oraz skrócone czasy ładowania. Pojawią się taż takie elementy jak tryb My Team, podzielony ekran dla dwóch graczy czy rozgrywki e-sportowe.

Źródło: Codemasters

