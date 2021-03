Jeśli sympatyzujecie z serią Need for Speed to najnowsze doniesienia z obozu EA mogą Wam się nie spodobać. Wydawca ustalił priorytety i nie należy do nich kolejna odsłona wyścigowego cyklu.

Battlefield 6 najważniejszy dla EA

Coraz częściej zaczyna przewijać się temat gry Battlefield 6 i raczej nic się nie zmieni. Wszystko wskazuje na to, że mówimy tutaj o najważniejszym projekcie, jaki jest obecnie rozwijany pod skrzydłami EA. Nie ustalono dokładnej daty premiery, ale ma ona odbyć się w tym roku (mówi się o jesieni) i wydawca nie zamierza takich ustaleń zmieniać.

Trudno inaczej interpretować fakt, iż zdecydowano oddelegować dodatkową pomoc dla studia EA DICE. I jak już się pewnie domyślacie, mowa o pracownikach Criterion Games, czyli ekipy odpowiadającej za nową część serii Need for Speed. Laura Miele, Chief Studios Officer w EA, nie ukrywa, iż przyczyniły się do tego przede wszystkim aktualne, pandemiczne warunki pracy.

„Battlefield rozwija się wspaniale, zespół pracował niesamowicie ciężko, w zeszłym roku mocno przycisnął i tak, pracowaliśmy z domów. To jest trudne, trudno tworzyć gry zdalnie, a zespół jest trochę zmęczony. [...] Mamy świetną grę z niesamowitym potencjałem. Gramy, aby wygrać, gramy, aby wypuścić na rynek świetną grę z serii Battlefield.”

Nowy Need for Speed? Tu potrzeba będzie cierpliwości

Jeśli chodzi o kolejną część wyścigowego cyklu Need for Speed, wedle zapewnień gracze muszą tylko i aż uzbroić się w cierpliwość. Laura Miele wyraźnienia zaznaczyła, że marka nie ma kłopotów, a studio Criterion Games nie jest od niej odsuwane, a jedynie potrzebne tymczasowo przy innym projekcie. Przypomniała również o niedawnym przejściu Codemasters, dzięki któremu EA będzie mogło w najbliższym czasie (tym roku) zaserwować graczom inne gry wyścigowe (a co najmniej jedną).

Obydwie gry, nowe odsłony serii Battlefield i Need for Speed, zmierzają na te same platformy docelowe - PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Na którą, jeśli w ogóle, czekacie bardziej?

Źródło: polygon

Warto zobaczyć również: