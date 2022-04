Motorola Edge 30 wyróżnia się konstrukcją mierzącą zaledwie 6,79 mm grubości. Mimo tego producentowi udało się zamknąć w niej naprawdę sporo. To będzie ciekawy smartfon.

Tylko 6,79 mm grubości. Premiera smartfona Motorola Edge 30

Na myśl od razu przychodzi tutaj Motorola Edge 30 Pro, która dostępna jest w sprzedaży już od pewnego czasu, mieliście też okazję przeczytać jej recenzję. W nazewnictwie wszystko się zgadza, bo zaprezentowany dzisiaj model, chociaż podobny z wyglądu, będzie mniej zaawansowany. Oczywiście jednocześnie także tańszy i to całkiem sporo.

Motorola Edge 30 przedstawiana jest przez producenta jako najsmuklejszy smartfon z 5G w swojej klasie. Mierzy zaledwie 6,79 mm grubości i niewiele też waży, bo 155 g. Nie mogło zabraknąć przy tym dodatkowych wzmianek dobrze brzmiących w notce prasowej i mających podkreślać design. W tym przypadku mowa o subtelnych wzorach przypominających klejnoty. Atrakcyjność wizualną każdy oceni samemu, warto jednak zaakcentować, że względem Motorola Edge 30 Pro grubość zredukowano o aż 2 mm. Co udało się zamknąć we wnętrzu?

Do czego już w przypadku tej marki przywykliśmy, Motorola Edge 30 działa pod kontrolą (niemal) czystego systemu Android. Aktualnego, bo mowa o wersji 12. Przy procesorze Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G i 8 GB pamięci RAM powinno zapewnić to bardzo dobre, szybkie działanie. Nie mamy niestety informacji odnośnie rodzaju zastosowanej pamięci wewnętrznej. Potwierdzono za to, że kupujący otrzymają wsparcie dla platformy Ready For zwiększającej wszechstronność urządzenia, bo pozwalającej połączyć je (bezprzewodowo) z monitorem czy telewizorem i wygodniej pracować.

Bardzo dobrze zapowiada się wyświetlacz, to panel AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz, a dodatkowo wspierający HDR10+. Bateria ma natomiast pojemność 4020 mAh. Nie jest to szczególnie imponujący wynik, ale w tym miejscu można jedynie przypomnieć o smukłej konstrukcji. Ładowanie będzie odbywało się z mocą 33W.

O aparacie fotograficznym najtrudniej powiedzieć coś więcej bez testów. Konfiguracja obejmuje tu obiektyw główny 50 Mpix, obiektyw szerokokątny 50 Mpix oraz obiektyw 2 Mpix (czujnik głębi). Ważne, że nie okrojono go z optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Padają też wzmianki o nowym standardzie autofokusa - Instant All-Pixel Focus.

Motorola Edge 30 specyfikacja

Android 12

6.5-calowy ekran AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 144 Hz, HDR10+

procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G

8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej

aparat główny 50 Mpix, f/1.8 z OIS + 50 Mpix, f/2.2, 114 stopni z Macro Vision + 2 Mpix, f/2.4

aparat przedni 32 Mpix, f/2.4

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC

bateria 4020 mAh, ładowanie TurboPower 33

dual SIM (2x nanoSIM), czytnik linii papilarnych z boku, głośniki stereo Dolby Atmos, IP52

wymiary 159.38 x 74.23 x 6.79 mm

waga 155 g

Cena smartfona Motorola Edge 30 i dostępność

Motorola Edge 30 będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych - Meteor Grey, Aurora Green oraz Supermoon Silver, lub jak kto woli grafitowej, morskiej bryzy i opalizującego srebra.

Sprzedaż smartfona na polskim rynku rozpocznie się na początku maja, można będzie znaleźć go w popularnych sklepach z elektroniką, między innymi RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik i Neonet oraz w ofercie operatorów sieci Play, Plus, T-Mobile, a także za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej producenta motorola.com. Cena? 2199 złotych (za wariant 8 GB + 128 GB).

Źródło: Motorola