Dobry chiński telefon to optymalne połączenie odpowiedniej specyfikacji, funkcjonalności i ceny. Ma mocny procesor, dużo pamięci i w wielu przypadkach również dużą baterię z szybkim ładowaniem, a kosztuje mniej od konkurentów. Doradzamy, jaki chiński smartfon kupić.

Chińskie telefony to już naprawdę dobre sprzęty

Chińscy producenci smartfonów w ostatnich latach mocno zyskali na popularności, podnieśli też swoją rangę. Dość powiedzieć, że obecnie na polskim rynku dominuje Xiaomi. Z przyczyn politycznych i utraty dostępu do pełnej wersji systemu Android z czołówki wypadają telefony Huawei, ale już pojawiły się w to miejsce inni. Początkowo wydawało się, że wolną przestrzeń zagospodarują głównie Oppo i OnePlus, ostatecznie skuteczniej robią to vivo, a przede wszystkim realme. Wybór jest obecnie większy niż kiedykolwiek.

Chińskie marki telefonów: Cubot

Blackview

Doogee

Huawei

Meizu

Motorola (Lenovo)

OnePlus

Oppo

Oukitel

realme

TCL

Ulefone

vivo

Xiaomi (w tym Redmi oraz Poco) *Aktualnie dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji

Chińskie telefony już dawno przestały kojarzyć się z tandetą. Teraz kupują je nie tylko osoby szukające jak najtańszych modeli, ale też wiedzący, że logo chińskiej marki nie musi oznaczać gorszych wrażeń z użytkowania na co dzień. Bo dobre telefony z Chin walczą już nie tylko niską ceną, bardzo często oferują również dobrą funkcjonalność i wydajność na poziomie (albo wyższą) bardziej prestiżowej konkurencji, chociaż takie określenia są dość umowne.

Czy Motorola jest chińska?

Doskonałym przykładem jest chociażby Motorola Moto G200 5G, która została wyceniona na 1999 złotych, a może pochwalić się procesorem Qualcomm Snapdragon 888+, 8 GB pamięci RAM i 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Do tego dysponuje obsługą sieci 5G oraz wyświetlaczem z częstotliwością odświeżania aż 144 Hz. Czy Motorola jest chińska? Rodowód ma amerykański, ale w pewnym momencie została podzielona, a Motorola Mobility zajmujące się właśnie smartfonami trafiło w ręce najpierw Google, a później chińskiego Lenovo. I w nich pozostaje do dziś.

Przykłady można jednak mnożyć, w każdym segmencie cenowym i z uwzględnieniem również innych marek. Oczywiście sam fakt, że smartfon pochodzi od chińskiego producenta nie musi być od razu równoznaczny z tym, że jest dobry. Warto stawiać na produkty lub marki o dużej liczbie pozytywnych opinii, czytać testy (polecamy te na benchmark.pl), sprawdzać rankingi, pytać znajomych, którzy już ich używają oraz kierować się własnymi, dokładnie sprecyzowanymi oczekiwaniami. Jedne osoby będą wymagały wyższej wydajności, inne dłuższego czasu pracy, a jeszcze inne dobrego aparatu.

Jaki chiński telefon kupić? Oto polecane modele:

Jeśli więc poszukujecie dobrego chińskiego telefonu, to świetnie trafiliście. W naszym zestawieniu polecamy tanie telefony oraz modele ze średniej i wyższej półki. Każdy z nich w swojej klasie cenowej oferuje dobrą specyfikację i ponadprzeciętną wygodę obsługi. Niektóre mają dużą baterię, inne dobry wyświetlacz, dużo pamięci, dual SIM, a jeszcze inne dobry aparat, który dla wielu osób jest niezwykle istotnym punktem specyfikacji. W dodatku wszystkie z tych telefonów można kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji. Na pewno znajdziecie coś interesującego.

Redmi 9C NFC Ocena benchmark.pl









4,2/5 Tani telefon do 500 złotych warto wybrać szczególnie pieczołowicie, bo przy tak skromnym budżecie każda różnica może okazać się znacząca. Nie jest to łatwe zadanie, bo i na rynku mobilnym ceny zauważalnie rosną. Redmi 9C NFC nie jest najnowszy, ale w tym budżecie wciąż nie ma wielu konkurentów. Przy procesorze MediaTek Helio G35 i 3 GB pamięci RAM dość dobrze radzi sobie z najbardziej podstawowymi zadaniami takimi jak komunikacja, sprawdzanie poczty e-mail czy sporadyczne przeglądanie Internetu. Ma 6.53-calowy ekran HD+, dość sporo bo 64 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej, a także nie tylko Bluetooth 4.2 i Wi-Fi, ale również NFC. Bateria 5000 mAh wystarcza tu na długo, ale trzeba liczyć się też z wolnym ładowaniem przez złącze microUSB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 196 g

Motorola moto g31 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Motorola w ostatnim czasie nieco straciła w oczach preferujących tańsze smartfony, bo zaczęła oferować dość mocno okrojone konstrukcje. Motorola moto g31 to wreszcie coś ciekawszego. Nie dość, że nie poskąpiono rozdzielczości ekranu stawiając na Full HD+, to jeszcze pokuszono się o panel OLED. Efekty miłe dla oka można obserwować nie tylko podczas standardowej pracy i obsługi popularnych aplikacji, ale i przy oglądaniu filmów. Procesor MediaTek Helio G85 i 4 GB RAM nie stanowią imponującego połączenia, ale w zestawie z prawie czystym systemem Android 11 (ale z praktycznymi gestami) wystarczają do takich zadań. Aparat ma dość standardową konfigurację, która obejmuje obiektywy główny, szerokokątny i makro, ale ten pierwszy 50 Mpix potrafi całkiem sporo. Podobać może się obecność NFC, dual SIM i bateria o pojemności 5000 mAh. Szkoda, że ładowana z mocą tylko 10W, ale za taką kwotę nie można mieć wszystkiego. Tym milej wypada przyjąć hydrofobową powłokę chroniącą telefon przed zachlapaniami. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G85

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 181 g

POCO X3 Pro Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli dobre chińskie smartfony kojarzą Ci się przede wszystkim z ponadprzeciętną wydajnością, to POCO X3 Pro jest ich synonimem. To zdecydowanie najmocniejszy smartfon za około 1000 złotych. Posiada procesor Qualcomm Snapdragon 860 z Adreno 640, 6 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1 (dostępny jest też droższy wariant 8 GB + 256 GB), a do tego duży wyświetlacz Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, co czyni go świetną propozycją dla mobilnych graczy. Przydać mogą im się też głośniki stereo i bateria o pojemności 5160 mAh. Oczywiście smartfon ten doskonale radzi sobie też z mniej wymagającymi zadaniami, mocy obliczeniowych nie zabraknie tu jeszcze przez pewien czas. Nie został przy tym okrojony z tak przydatnych opcji jak dual SIM czy NFC. W zasadzie nie imponują tu jedynie możliwości fotograficzne, ale można zrozumieć producenta, że celował w innych odbiorców. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Ulefone Armor 8 Pro Ocena benchmark.pl









4,2/5 Chińskie telefony pancerne to też ciekawy temat, a Ulefone jedna z tych marek, które przychodzą tu na myśl w pierwszej kolejności. Wskazujemy na Ulefone Armor 8 Pro, bo relacja ceny do możliwości wypada tutaj całkiem dobrze. Poza wodoszczelnością (IP68/IP69K) obudowa zapewnia tu ochronę przed wstrząsami, upadkami z wysokości do 1,2 metra, wibracjami czy ekstremalnymi temperaturami. Jest też dodatkowy, programowalny przycisk fizyczny, Tryb rękawiczek, GPS, NFC i bateria aż 5580 mAh. Do tego 6,1-calowy ekran HD+ i nie imponująca, ale dość solidna wydajność, bo poza procesorem MediaTek Helio P60 producent zadbał o 8 GB RAM. Ulefone Armor 8 Pro powinien sprawdzić się w rękach pracowników różnych branż czy u osób preferujących sporty ekstremalne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1560 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P60

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 282 g

realme GT Master Edition Ocena benchmark.pl









4/5 realme GT Master Edition to jeden z kilku przedstawicieli serii, która spotkała się z ciepłym przyjęciem. Jest najbardziej przystępny cenowo, a jednocześnie najmocniej wyróżnia się designem. Zwłaszcza w wariancie Voyager Grey z wykończeniem z wegańskiej skóry stylizowanym na walizkę i zaprojektowanym przez Naoto Fukusawę, bo Luna White i Cosmos Black są nieco bardziej stonowane (i plastikowe). Pod względem specyfikacji realme GT Master Edition to bardzo solidny średniak z dobrym wyświetlaczem Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 778G oraz, w standardowej wersji, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Bateria nie ma imponującej pojemności 4300 mAh, ale wspiera szybkie ładowanie 65W, a to już może się podobać. Zaplecze komunikacyjne bez zarzutów, na pokładzie jest wszystko co potrzebne, łącznie modułem do obsługi 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 178 g

Vivo V21 5G Ocena benchmark.pl









4,2/5 Idealny telefon do selfie? Pewnie jeszcze taki nie powstał, ale w budżecie do 2000 złotych Vivo V21 5G wydaje się aktualnie jednym z temu najbliższych. Przedni aparat ma tutaj nie tylko wysoką rozdzielczość 44 Mpix, ale jednocześnie cechuje się wsparciem autofokusu, dwóch diod LED oraz OIS, a to nie zdarza się często. Autoportrety wypadają bardzo dobrze, podobnie jak filmy rejestrowane przednim aparatem, które mogą mieć rozdzielczość nawet 4K. Vivo V21 5G może pomóc w rozświetleniu profili w mediach społecznościowych. Przyciąga wzrok również dość mocno wyróżniającą się z tłumu obudową, a co ważne jednocześnie dobrze działa, bo procesor MediaTek Dimensity 800U wspiera tu 8 GB pamięci RAM. No i jest to też smartfon z dobrym ekranem, panelem AMOLED (z HDR10+) o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,44 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 800U 5G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 177 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola Moto G200 5G Ocena benchmark.pl









4,5/5 Motorola Moto G200 5G to zdecydowanie najlepszy smartfon do 2000 złotych jeśli za główne kryterium weźmiemy wydajność. Została wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 888+ charakterystyczny dla najwyższego segmentu cenowego, a ma też 8 GB RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Dochodzi do tego jeszcze prawie czysty, dobrze zoptymalizowany system Android 11, dzięki czemu w ogólnym rozrachunku szybkość i płynność działania jest tu świetna. Motorola Moto G200 5G nadaje się do wszystkich zadań, także do grania i pracy w trybie stacjonarnym na komputerze lub telewizorze (dzięki platformie Ready For). Na uwagę zasługuje tutaj również wyświetlacz o częstotliwości odświeżania aż 144 Hz, nieźle wypada bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33W oraz ogólna jakość wykonania z certyfikatem IP52 i stylistyka. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2460 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 2 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 202 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 10T Ocena benchmark.pl









4,5/5 Po obniżkach cen również Xiaomi Mi 10T jest kuszący w budżecie do 2000 złotych, to teraz propozycja o naprawdę doskonałej relacji ceny do możliwości. Dysponuje 6,67-calowym wyświetlaczem z odświeżaniem 144 Hz (z technologią AdaptiveSync), a także wciąż wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 865 współpracującym z 6 GB RAM i pamięcią wewnętrzną UFS 3.1, przez co powinien kusić także mobilnych graczy, ale oczywiście bez problemów radzi sobie z innymi zadaniami. Atuty to tutaj również głośniki stereo, obsługa NFC i 5G oraz bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Aparat? Dobry, chociaż jeśli komuś zależy przede wszystkim na tym elemencie to lepszym wyborem będzie Xiaomi Mi 10T Pro lub w ogóle model z następnej generacji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 216 g

Xiaomi 11T Pro Ocena benchmark.pl









4,5/5 Na przykład Xiaomi 11T Pro, wciąż najbardziej zaawansowany smartfon tego producenta dostępny na naszym rynku i jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni tak pozostanie. Ma bardzo dobry ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i HDR10+, procesor Qualcomm Snapdragon 888 i dużo szybkiej pamięci, dzięki czemu radzi sobie ze wszystkimi zadaniami, jakie można stawiać współczesnym smartfonom. Nadaje się do pracy, oglądania filmów i gier, ma też dobre głośniki stereo od Harman Kardon, Bluetooth, Wi-Fi 6 oraz oczywiście NFC i moduł do 5G. Bateria o pojemności 5000 mAh imponuje bardzo szybkim ładowaniem 120W, uzupełnianie energii od 0 do 100% trwa tu około 20 minut. Aparat jest rozbudowany i zapewnia wysokiej jakości zdjęcia oraz nagrania wideo nawet w 8K, aczkolwiek do ideału zabrakło OIS. Smartfon nie jest też wodoszczelny, ale odporny na zachlapania zgodnie z normą IP53. Zobacz recenzję Zobacz wyniki

OnePlus 9 Pro Ocena benchmark.pl









4,6/5 Także OnePlus 9 Pro to najwyższa półka, flagowy smartfon, w specyfikacji którego trudno znaleźć jakiekolwiek większe mankamenty. Jak przystało na taką konstrukcję jest bardzo wydajny, ma procesor Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1, a do tego także doskonale zoptymalizowaną nakładkę OxygenOS. Bardzo pozytywne wrażenie robi tu także wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości aż 1440 x 3216 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Bateria 4500 mAh obsługuje ładowanie przewodowe 65W i ładowanie bezprzewodowe 50W, nie zabrakło tu również głośników stereo i obsługi sieci 5G. OnePlus 9 Pro dysponuje aparatem fotograficznym z OIS, teleobiektywem i nagrywaniem 8K czy 4K do 120 fps, no i jako jeden z nielicznych chińskich smatfonów ma oficjalny certyfikat wodoszczelności - IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Aparat (tył) 48 + 50 + 8 + 2 Mpx

Waga 196 g

Który chiński telefon jest najlepszy naszym zdaniem?

Uważamy, że najbardziej optymalnym wyborem i godnym zakupu chińskim telefonem o świetnej relacji ceny do możliwości, który spełni oczekiwania większości użytkowników jest Motorola Moto G200 5G. To bardzo szybki, wydajny, przyjemny w obsłudze smartfon, który nawet za rok będzie wciąż uznawany za wydajny i nie będzie miał problemu z nowszymi aplikacjami oraz większością gier. Wspiera też 5G, co należy określać jako przyszłościowe rozwiązanie. Warto go kupić.

