Motorola g200 5G to jeden z najwydajniejszych telefonów tej marki. Jednak ogromną moc trzeba czasem mieć jak wykorzystać. Jednym z zastosowań, które doskonale się do tego nadają jest platforma Ready For

ocena redakcji:









4,5/5

Na czasy, gdy telefon będzie jedynym komputerem jakiego potrzebujemy w naszym życiu jeszcze musimy poczekać. Być może gdy tak się stanie, nie będzie to już nawet telefon. Lecz już dziś smartfony pełnią liczne zadania, a my spędzamy z nimi więcej czasu niż z komputerami. Dzięki ich dużej już wydajności aż prosi się, by chociaż częściowo była ona wykorzystana do czegoś więcej niż tylko praca na małym ekranie.

Ekran telefonu, nawet tak duży jak w Motoroli moto g200 5G, wciąż jest niewielki

Małym, bo smartfonowe 6,8 cala z jakim mamy do czynienia w przypadku Motoroli moto g200 5G to wciąż niewiele. Owszem można sobie przyjemnie obejrzeć na nim film, wykonane tym telefonem zdjęcia, użyć go jako odtwarzacza muzyki, a nawet przenośne biuro. Lecz wciąż treści muszą być dostosowane do małego ekranu by nasze oczy się nie męczyły.

Znacznie wygodniej pracuje się, gdy zamiast ekranu smartfona obraz wyświetlany jest na dużym ekranie monitora. Ze smartfonem możemy w tym czasie sparować fizyczną klawiaturę, mysz i uzyskać komfort sterowania podobny jak w przypadku komputera.

Możliwość łączenia telefonów z dużymi ekranami nie jest rzeczą nową, ale kiedyś było to dość kłopotliwe, najpierw przewodowo a potem bezprzewodowo, poza tym wyłącznie funkcja klonowania ekranu nie wnosiła wiele poza przeniesieniem obrazu z małego na duży ekran. Jest ona wciąż dostępna jako element platformy Ready For i może przydać się w sytuacjach biznesowych, na przykład gdy prezentujemy zawartość wyświetlacza telefonu większej grupie odbiorców.

Tryb zdalnego pulpitu w platformie Ready For podano na kilka sposobów

Ready For w wydaniu Motorola to pulpit zdalny, który oprócz mobilnego desktopu oferuje też możliwość pracy w trybie centrum multimedialnego lub rozrywkowego albo wideo czatu. Trzy ostatnie tryby ograniczają listę dostępnych aplikacji do tych związanych z wyświetlaniem wideo, rozrywką (gry) i komunikacją. W ten sposób nie musimy szukać aplikacji w menu startowym, a mamy je od razu wyszczególnione na ekranie. Odbicie wyświetlacza (opcja widoczna w telefonie) to inaczej kopia ekranu telefonu na zewnętrznym wyświetlaczu.



Tryby pracy Ready For / poradnik korzystania z pilota i gładzika / okno gładzika i pilota

Pracując z Ready For najwygodniej używać zewnętrznej klawiatury i myszy Bluetooth, ale jeśli chcemy się ograniczyć wyłącznie do telefonu i monitora/telewizora to mamy opcję płytki dotykowej lub bezprzewodowego pilota, którym można sterować telewizorem.



Tryb Telewizor w Ready For. Można go uruchomić także na telewizorze i innym podobnym urządzeniu

Okno mobilnego desktopu przypomina układem i ergonomią użytkowania systemy okienkowe (Windows, Linux). Mamy zatem pasek zadań, coś na kształt menu Start, panel powiadomień i konfiguracji. I co najważniejsze opcję otwierania aplikacji w okienkach. W przypadku Ready For nie jesteśmy ograniczeni do jednego czy dwóch okienek jak to ma miejsce w przypadku okienkowej pracy na ekranie telefonu. Czasem użytecznej, szczególnie gdy korzystamy z trybu podziału ekranu, ale dalece mniej atrakcyjnej niż oddzielne okienka na dużym ekranie monitora.

Dlaczego Motorola moto g200 5G wyjątkowo dobrze nadaje się do Ready For?

Motorola moto g200 5G to smartfon z wydajnym chipsetem Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G, który przy wielozadaniowej pracy na dużym ekranie nie będzie stanowił wąskiego gardła, ale jest także w stanie efektywnie wykorzystać 5000 mAh akumulator. Bo jeśli tryb zdalnego pulpitu ma mieć sens to nie możemy dopuścić przecież do szybkiego rozładowania się telefonu. A gdy będziemy pracować długo, zawsze możemy połączyć się z monitorem poprzez przewód, który zapewnia dodatkowe ładowanie, co jest korzystną opcją np. w przypadku przestrzeni coworkingowych.

Jak rozpocząć pracę z platformą Ready For? Jak połączyć się z zewnętrznym wyświetlaczem?

Dostępność wielu opcji połączeniowych decyduje o dużej funkcjonalności platformy Ready For. Sesję Ready For inicjujemy z poziomu systemowego menu podręcznego w telefonie wybierając ikonkę Ready For. Następnie na zakładkach Komputer (dla połączenia z pecetem) lub Wyświetlacz (dla przewodowego lub bezprzewodowego połączenia z zewnętrznym monitorem, telewizorem, projektorem lub innym urządzeniem wyświetlającym obraz) otrzymamy precyzyjne informacje jak należy dane połączenie zestawić. Prościej się już nie da.

Zamiast platformy Ready For możemy skorzystać też z Tryb lustrzany, czyli funkcji zwykłej kopii zawartości ekranu telefonu na dużym wyświetlaczu.

W przypadku przewodowego połączenia możemy łączyć się bezpośrednio z wyświetlaczem, nie jest tu wcale potrzebny pośredniczący komputer. Łączem może być:

przewód ze złączem USB typu C oraz przejściówką na HDMI od strony monitora, telewizora,

przewód USB typu C z funkcją przesyłania wideo, wtedy również monitor lub telewizor musi obsługiwać wejście obrazu przez port USB typu C.

Za pomocą kabelka USB można podłączyć także telefon do komputera zamiast do monitora. Wtedy możemy przełączać się pomiędzy trybem pulpitu Ready For, a pulpitem systemu Windows. Do pracy Ready For na komputerze potrzeba aplikacja Ready For Assistant, która po uruchomieniu ułatwi nawiązanie połączenia poprzez kod QR.

W przypadku połączenia bezprzewodowego telewizor, ewentualnie monitor, musi obsługiwać standard bezprzewodowej komunikacji Miracast. W przypadku komputera musi on pracować w tej samej sieci Wi-Fi co telefon, by urządzenia wzajemnie się widziały.

Ważne też, by komputer miał system Windows 10 lub nowszy, a podłączane do telefonu akcesoria, w tym kontrolery gier były kompatybilne z systemem Android 11. To jednak dziś już żaden problem.

Tryb pulpitu w Ready For w praktyce

W trybie pulpitu pracujemy podobnie jak w systemie Windows. Aplikacje uruchamiamy w okienkach, które tak jak w Windows można maksymalizować, skalować, przyklejać do krawędzi pulpitu za pomocą przycisków na belce tytułowej okna każdej aplikacji. Ikony okienek wyświetlą się w środkowej części paska zadań.

Stan pracy w trybie pulpitu Ready For jest zapamiętany nawet po zmianie wyświetlacza

Przy połączeniu telefonu z pecetem mamy już klawiaturę i mysz podłączone do komputera, nie trzeba ich parować z telefonem. Są one współdzielone pomiędzy komputer i okno Ready For zależnie od ich aktywności. Ekran smartfona można wyłączyć, by nie zużywać niepotrzebnie energii, lub używać jako gładzika lub pilota zdalnego sterowania, gdy nie używamy myszy.

W Ustawieniach pulpitu zdalnego zdefiniujemy używaną tapetę, określimy reguły wygaszania ekranu i połączenia Ready For, dostosujemy rozmiar czcionki (warto tu zajrzeć jeśli mamy monitor o dużej rozdzielczości), skonfigurujemy urządzenia wejściowe, a także zablokujemy wyświetlanie smartfonowych powiadomień na komputerze. Czyli dostosujemy komfort pracy do naszych oczekiwań.

Motorola Ready For na komputerze i najważniejsze pytania

Jak włączyć tryb pełnoekranowy? - praca w Trybie pulpitu domyślnie jest realizowana w okienku systemowym o małym rozmiarze. W asystencie Ready For na komputerze po kliknięciu na Ustawienia możemy wybrać także rozmiar średni i pełny ekran. Ta ostatnia opcja jest najlepszym rozwiązaniem, gdy nie chcemy korzystać z aplikacji komputera, gdyż okno Ready For zajmuje nam cały wyświetlacz i nie można go zminimalizować. Gdy z kolei chcemy pracować równolegle na telefonie jak i komputerze lepsza będzie opcja okienkowa.

Jak kopiować pliki na komputer? - by skopiować plik lub pliki do komputera trzeba wskazać je w przeglądarce plików, galerii Zdjęcia lub innym narzędziu do przeglądania zawartości telefonu. Następnie wybieramy udostępnianie i opcję Ready For (Udostępnianie do komputera). Następnie w Eksploratorze systemu Windows należy wybrać odpowiedni katalog i polecenie Wklej, by skopiować zawartość z telefonu do komputera.

Jak kopiować pliki do telefonu? - na komputerze kopiujemy wybrany plik do schowka. W oknie Ready For pojawi się komunikat i ikonka kopiowania w pasku zadań. Po jej kliknięciu możemy zapisać treść w smartfonie (Zapisz) lub udostępnić innym aplikacjom lub użytkownikom (Udostepnij).

Jak kopiować tekst pomiędzy urządzeniami? - wystarczy korzystać ze standardowych skrótów CTRL V i CTRL C po zaznaczeniu tekstu do kopiowania.

Telefon jako kamera internetowa - dzięki Ready For to bardzo proste

Motorola moto g200 5G dzięki Ready For pozwala wykorzystać zarówno przedni jak i tylny aparat w trybie kamery internetowej przy przewodowym połączeniu z komputerem. By takie połączenie zadziałało należy wybrać w preferencjach połączenia USB typ połączenia Kamera internetowa.

Kamery telefonu widoczne są jako Motorola UVC Camera na liście urządzeń do rejestracji obrazu w systemie Windows. Domyślnie obraz rejestruje tylny aparat, co przydaje się w sytuacji, gdy chcemy pokazać otoczenie (wtedy im dłuższy kabelek tym lepiej), ale tez zapewnić maksymalną jakość obrazu.



Ustawienia połączenia USB / ustawienia dla tylnego aparatu jako kamery internetowej / ustawienia dla przedniego aparatu

Na telefonie w oknie podglądu (pokazuje to co widzi kamera i jest udostępnione komputerowi) możemy przełączyć się też na przednią kamerę (Przełącz aparat), tryb przydatny w komunikatorach internetowych.

Aplikacja kamery w trybie Ready For pozwala dodatkowo na włączenie śledzenia (Śledzenie obiektu), które oznacza zoomowanie się na oddalającą się w kadrze twarz. W przypadku korzystania z tylnych aparatów można także przełączyć się na szerokokątny aparat (Wyświetl szeroki) i włączyć doświetlającą lampę LED.

Platforma Ready For i Motorola moto g200 5G to doskonałe połączenie

Przyznam się bez bicia, że w moim przypadku okazji do wykorzystania smartfona jako samodzielnego komputera jest stosunkowo niewiele. Po prostu częściej zdarza mi się mieć pod ręką komputer w terenie, a w domu mam odtwarzacz multimedialny, który ma wszystkie potrzebne mi aplikacje. Niemniej doceniam zalety Ready For, choć interfejsowi użytkownika przydałoby się trochę ogłady. Liczę, że w kolejnych odsłonach Ready For będzie już dużo lepiej.

Z Motorolą moto g200 5G pracując w terenie przekonałem się, że okazji do podłączenia telefonu do zewnętrznego monitora jest więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Choć optymalne warunki pracy wymagają podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy, to nie zawsze są one niezbędne. Mowa o nader częstych sytuacjach, gdy chodzi przede wszystkim o prezentację treści na dużym ekranie, na przykład filmu lub zdjęć. Wtedy zintegrowana w Ready For funkcja gładzika lub pilot wystarczą.

Sensu nabiera także stwierdzenie mobilne granie. W przypadku Ready For to nie tylko granie na telefonie, ale też granie na dużym ekranie, wszędzie tam gdzie się znajdziemy z telefonem. Fakt, przyda się kontroler, ale noszenie takiego to już malutki problem.

Motorola Ready For to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy w danym momencie nie czują najmniejszej choćby potrzeby korzystania z komputera czy laptopa, a smartfon i dostęp do treści jaki oferuje w pełni im wystarczy. Wtedy możliwość skorzystania z dużego wyświetlacza, gdy taka okazja się nadarzy, jest optymalnym rozwiązaniem

Tak jak się można było spodziewać, wydajność Motoroli moto g200 5G zapewnia komfort pracy w trybie Ready For we wszelkich scenariuszach. Zarówno rozrywkowych jak i biznesowych. A to oznacza dużą liczbę uruchomionych jednocześnie aplikacji, czy najbardziej wymagające gry.

Czy Ready For ma przed sobą przyszłość?

Na to zagadnienie trzeba spojrzeć się z dwóch perspektyw. Dla użytkowników, którzy wyraźnie rozgraniczają rolę smartfonu i komputera, platforma Ready For będzie niewiele znaczącym dodatkiem. Niemniej dodatkiem, który stanowi świetne dopełnienie funkcjonalności telefonu marki Motorola. Z kolei dla osób, które nader często stykają się z potrzebą załatwienia czegoś tam na telefonie, a jednocześnie mają dostęp do monitora, telewizora w miejscu gdzie taka potrzeba się pojawi, Ready For będzie niczym gwiazdka z nieba. Z perspektywy tych osób, nie tylko obecność, ale i dalszy rozwój Ready For jest jak najbardziej pożądany.

Platforma Ready For to najlepsze dziś dostępne na smartfonach rozwiązanie tego typu, czyli sposób na zamianę urządzenia mobilnego w podręczny minikomputer

Platforma Ready For to takie rozwiązanie, które doskonale wtapia się w świat nowych technologii. Idealna przyszłość dla tego narzędzia, to taka, w której możemy bezproblemowo skorzystać z dowolnego wyświetlacza w naszym otoczeniu, a wprowadzanie danych nie jest ograniczone do klawiatury i myszy. Taką wizję na pewno znacie, to świat literatury i kinematografii s-f. Choć dziś nierealny, to już wiemy, że bardziej prawdopodobny niż kilka dekad temu. Tylko, czy Ready For w takich czasach będzie w ogóle przypominać to z którym stykamy się dziś?

Tekst powstał we współpracy z Motorola