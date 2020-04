W ostatnich miesiącach Motorola koncentrowała się raczej na propozycjach z niższej oraz średniej półki, przede wszystkim na rozbudowie linii Moto G8. Dość często piszemy o tym producencie, ponieważ na polskim rynku plasuje się on obecnie w gronie pięciu producentów mających największe wzięcie. Jeszcze w tym miesiącu pochwali się nowym smartfonem.

Mimo trwających świąt to właśnie dziś ujawniono bardzo ważną informację. Nowy smartfon z logo Motorola zostanie zaprezentowany 22 kwietnia. Potwierdzono, iż mowa tutaj o topowej konstrukcji.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG