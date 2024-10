Koniec gubienia kluczy i portfeli. Motorola Moto Tag już w Polsce

Akcesoria do telefonów

Motorola Moto Tag to nowa alternatywa dla AirTaga Apple’a. I to dosłownie, bo oba lokalizatory są kompatybilne z tymi samymi akcesoriami.

Macie déjà vu? Cóż, Motorola zaprezentowała swojego Moto Taga już w czerwcu, ale dotychczas nie można było go kupić. Pierwotnie start sprzedaży był planowany na sierpień, ale ostatecznie zrobił się z tego październik.

Motorola Moto Tag - cena nowego lokalizatora Bluetooth

Osoby zainteresowane lokalizatorem mogą kupić pojedynczą sztukę lub cały zestaw. Ceny prezentują się tak:

Motorola Moto Tag (1 szt.) - 169 zł;

Motorola Moto Tag (4 szt.) - 599 zł.

Zestaw koztuje zatem 77 zł mniej niż 4 lokalizatory kupione oddzielnie.

Dostępne w Polsce kolory Moto Taga to zielony oraz granatowy.

Co ciekawe, Moto Tag został zaprojektowany w taki sposób, by pasował do breloków i zawieszek od AirTaga Apple’a. Na dostępność kompatybilnych akcesoriów klienci nie będą więc narzekać.

Moto Tag bazuje na nowym protokole Google Find My Device, co oznacza, że do wskazywania lokalizacji zguby wykorzystywane są smartfony z Androidem, które znajdują się z zasięgu Bluetooth.

Lokalizator został także uzbrojony w czip UWB. Kompatybilne telefony (m.in. Motorola Edge 50 Ultra) po zbliżeniu się na kilka metrów będą w stanie precyzyjnie wskazać pozycję Moto Taga w przestrzeni. Funkcja ta ma jednak zostać aktywowana przez Google’a w przyszłości.

Motorola Moto Tag

Motorola dodała także wielofunkcyjny przycisk, za pomocą którego można m.in. aktywować sygnał dźwiękowy na sparowanym telefonie.

Według deklaracji Motoroli, bateria CR2032 będzie w stanie zasilić Moto Taga przez rok. Akcesorium otrzymało ponadto certyfikat IP67, który świadczy o podniesionej odporności na działanie wody.