Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie składanych smartfonów

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - który składany smartfon wybrać? Jedyna słuszna odpowiedź to… to zależy.

Najnowsze składane smartfony Samsunga i Motoroli stanowią dla siebie bezpośrednią konkurencję, ale dzieli je jeszcze więcej różnić niż może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie ekranów zewnętrznych

Samsung i Motorola mają zupełnie różne podejście do ekranów zewnętrznych. W Galaxy Z Flip 6 wyświetlacz ma przekątną 3,4 cala oraz kształt folderu i pozostawia sporo niezagospodarowanej przestrzeni. 4-calowy panel w razr 50 Ultra wypełnia natomiast niemal wszystkie wolne zakamarki.

Wielkość wielkością, ale Motorola włożyła przy tym zauważalnie więcej wysiłku, by zrobić z zewnętrznego ekranu użytek. Można wyświetlić na nim praktycznie wszystkie aplikacje i wygodnie się między nimi przełączać.

Gdy interfejs jakiejś apki zostaje przysłonięty przez zatopione w ekranie aparaty, można go jednym gestem zmniejszyć.

Z zewnętrznego panelu Motoroli razr 50 Ultra korzystało mi się podczas testów znakomicie. Czynności, które nie wymagają dużej przestrzeni roboczej, wykonywało mi się wręcz wygodniej niż na ekranie głównym, bo cały 4-calowy panel znajduje się w zasięgu kciuka.

Smartfon Motoroli potrafi się też płynnie przełączać między ekranami. W ustawieniach można zdecydować, by po złożeniu telefonu interfejs otwartej apki "przeskoczył" na wyświetlacz zewnętrzny.

Motorola dorzuciła od siebie nawet garść prostych minigierek, które można odpalić na złożonym smartfonie, by zabić nudę.

Składana konstrukcja Motoroli razr 50 Ultra świetnie współgra teź z funkcją Gesty Moto, która pozwala uruchomić aparat czy latarkę ruchem nadgarstka.

A Galaxy Z Flip 6? Domyślnie ekran zewnętrzny pełni jedynie funkcję pomocniczą. Można wyświetlić powiadomienia, odpisać na wiadomość czy rzucić okiem na przygotowane przez Samsunga widżety. Z ciekawszych bajerów warto wspomnieć o aplikacji samsungowego tłumacza, która po zgięciu obudowy potrafi wyświetlać tłumaczenia na obu ekranach jednocześnie. Pomysłowe i praktyczne, a w Motoroli razr 50 Ultra podobnej funkcji nie znalazłem.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Na zamkniętym Galaxy Z Flipie 6 można też uruchamiać aplikacje, ale wymaga to zainstalowania i skonfigurowania specjalnej wtyczki w aplikacji Good Lock. Złożony smartfon staje się wówczas bardziej użyteczny, ale - z racji mniejszej powierzchni - apki mieszczą mniej treści niż w przypadku Motoroli razr 50 Ultra.

Złożony samsung nie pozwala też na wygodne przełączanie się między otwartymi aplikacjami. Za każdym razem trzeba wracać do pulpitu.

Innymi słowy - Motorola razr 50 Ultra podczas codziennego użytkowania wymaga zdecydowanie rzadszego otwierania niż Galaxy Z Flip 6. W jej przypadku łatwiej jest więc docenić to, że ma się składany smartfon.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie obudów i ergonomii

Składany smartfon Samsunga ma obudowę ze szkła. Motorola zastosowała natomiast wegańską skórę, która - w mojej ocenie - jest przyjemniejsza w dotyku i bardziej praktyczna.

Rama Galaxy Z Flipa 6 jest kanciasta i wizualnie podoba mi się bardziej, ale pod względem ergonomii odczuwalnie lepiej wypada razr 50 Ultra. Zaokrąglona rama ułatwia otwieranie i sprawia, że smartfon lepiej leży w dłoni.

Moim zdaniem motorola lepiej wypada też pod względem jakości silnika haptycznego. Generowane wibracje są przyjemniejsze niż te w samsungu.

Fałda na ekranie wewnętrznym? W obu smartfonach jest bardzo podobna i w żadnym mi jakoś specjalnie nie przeszkadzała.

Warto odnotować, że rozłożony razr 50 Ultra jest odczuwalnie dłuższy niż Galaxy Z Flip 6. O ile na samsungu daję jeszcze radę sięgnąć kciukiem do górnej krawędzi, o tyle w przypadku motoroli wymaga to ode mnie całkowitej zmiany chwytu.

Dodam jeszcze, że składany smartfon Motoroli sprzedawany jest razem ze specjalnym etui, do którego można przyczepić pasek i nosić telefon jak torebkę. Nie jest to jednak najlepiej zaprojektowany pokrowiec pod słońcem, bo raz na kilka otwarć ruchomy element z tyłu zagina się i klinuje pod zawiasem smartfonu, uniemożliwiając jego pełne otwarcie.

Ale nie ma co narzekać, bo Samsung nie dokłada etui do zestawu wcale.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie aparatów

Oba składane smartfony mają inne zaplecze fotograficzne, a różnice dotyczą przede wszystkim aparatów dodatkowych. Samsung Galaxy Z Flip 6 ma obiektyw ultraszerokokątny, a razr 50 Ultra teleobiektyw z 2-krotnym przybliżeniem optycznym.

Tym samym oba smartfony mają zupełnie inny zakres zoomu. Poniżej małe porównanie zdjęć z samsunga (po lewej) i motoroli (po prawej) z różnym poziomem zbliżenia i oddalenia.

Zoom 0,6x (tylko Galaxy Z Flip 6):

Zoom 1x, 2x, 4x i 10x:

Zoom 20x (tylko Motorola razr 50 Ultra):

Oczywiście każdy ma inne fotograficzne potrzeby, ale w mojej ocenie brak obiektywu ultraszerokokątnego w Motoroli razr 50 Ultra to spory minus. Zwłaszcza że składane smartfony pozwalają na wygodne robienie selfie aparatem głównym, więc szerszy kąt świetnie sprawdza się np. podczas strzelania fotek grupowych.

Oczywiście dobry zoom też jest w cenie, ale tutaj Motorola razr 50 Ultra wygrywa z Samsungiem Galaxy Z Flip 6 głównie na papierze. Rzućmy okiem na jeszcze jedno porównanie fotek 1x i 10x:

Samsungowi udało się opracować naprawdę dobry zoom cyfrowy, który moim zdaniem skutecznie rekompensuje brak teleobiektywu.

A co z samą jakością zdjęć? Patrząc na fotki z Samsunga Galaxy Z Flip 6 i Motoroli razr 60 Ultra nie odnotowałem jakichś drastycznych różnic pod względem szczegółowości czy rozpiętości tonalnej, ale smartfony często ustawiają inny balans bieli. Samsung ma tendencję do ustawiania chłodniejszych barw i “ubłękitniania” nieba niezależnie od warunków pogodowych. Fotki plenerowe z Galaxy Z Flipa 6 bywają więc milsze dla oka, choć jednocześnie mniej naturalne.

Gdy światła słonecznego zabraknie lub/i sceneria jest mało kontrastowa, poziom zdjęć jest zaskakująco zbliżony.

Różnice pojawiają się w przypadku bardziej kontrastowych kadrów wypełnionych zarówno bardzo jasnymi, jak i ciemnymi obszarami. Galaxy Z Flip 6 lubi stosować bardziej agresywny HDR, co na pierwszy rzut oka może wyglądać atrakcyjnie, ale często skutkuje podbiciem szumu np. na rozjaśnionym niebie.

Jeśli chodzi o naturalny bokeh, Motorola razr 50 Ultra ma co prawda mniejszą matrycę, ale za to jaśniejszy obiektyw, więc sumarycznie poziom jest wyrównany.

To który smartfon ma zatem lepszy aparat - Samsung Galaxy Z Flip 6 czy Motorola razr 50 Ultra? Wszystko sprowadza się głównie do osobistych preferencji, ale moim zdaniem samsung wygrywa wszechstronnością za sprawą obecności ultraszerokokątnego obiektywu.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie sztucznej inteligencji

Galaxy Z Flip 6 ma Galaxy AI, a Motorola razr 50 Ultra ma Moto AI. Podobieństwa między tymi usługami kończą się jednak na nazwach, bo od strony funkcjonalnej dzieli je przepaść.

Składany smartfon Samsunga został nafaszerowany funkcjami AI, które służą do zaawansowanej edycji zdjęć, transkrybowania i tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym czy podsumowywania artykułów i notatek głosowych. Pakiet funkcji Galaxy AI szczegółowo omówiłem już w recenzji Galaxy S24, a składany Z Flip 6 odziedziczył je wszystkie.

Koreańczycy dorzucili też garść funkcji AI, których wcześniej nie było. Klawiatura potrafi teraz wygenerować całe wiadomości po podaniu kilku słów kluczowych.

Galaxy Z Flip 6 potrafi zamienić szkice w ładnie wyglądające obrazy. Można je narysować na pustym ekranie lub nanieść na już istniejące zdjęcia i w prosty sposób tworzyć naprawdę wiarygodnie wyglądające fotomontaże.

Studio portretów to funkcja, która na podstawie zdjęcia twarzy generuje obrazy w różnych stylach graficznych.

Jest też opcja zamiany statycznych zdjęć w animacje symulujące ruch kamery.

Oczywiście jedne funkcje przydatne są bardziej, inne mniej, ale jest tego tyle, że każdy powinien znaleźć dla Galaxy AI zastosowanie. Moim faworytem niezmiennie pozostaje Circle to Search, czyli możliwość wygodnego wyszukiwania informacji na temat aktualnie wyświetlanych treści.

Moto AI pod względem funkcjonalności wypada nieporównywalnie bardziej ubogo. W oprogramowaniu znalazłem funkcję Magic Canvas, która generuje tapety na podstawie słownych opisów…

… oraz funkcję Style Sync, która generuje tapety dopasowane kolorystycznie do zdjęcia ubioru.

Motorola podpina pod Moto AI także algorytmy aparatu, ale to tylko pokazuje, że producent stara się wrzucić do wagonika z napisem “sztuczna inteligencja” cokolwiek, byle tylko zamaskować przespanie narodzin nowego trendu.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie specyfikacji wydajności

Rzućmy okiem na dane techniczne smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Motorola razr 50 Ultra Ekran wewnętrzny Dynamic AMOLED 6,7 cala,

2640 x 1080 (426 ppi),

120 Hz LTPO pOLED 6,9 cala,

2640 x 1080 (413 ppi),

165 Hz LTPO Ekran zewnętrzny Super OLED 3,4 cala,

720 x 748 (305 ppi),

60 Hz pOLED 4 cale,

1272 x 1080 (417 ppi),

165 Hz Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB lub 512 GB,

UFS 4.0 512 GB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat dodatkowy 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 50 Mpix,

teleobiektyw 2x,

f/2,0 Aparat przedni 10 Mpix,

f/2,2 32 Mpix,

f/2,4 Łączność 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania w przycisku zasilania Bateria 4000 mAh,

ładowanie 25 W,

indukcyjne 15 W,

zwrotne 4,5 W 4000 mAh,

ładowanie 45 W,

indukcyjne 15 W,

zwrotne 5 W Wymiary po rozłożeniu 165,1 x 71,9 x 6,9 mm 171,4 x 74 x 7,1 mm Waga 187 g 189 g Android 14 14 Odporność IP48,

Gorilla Glass Victus 2 IPX8,

Gorilla Glass Victus

Oba smartfony mają po 12 GB pamięci RAM, ale różne czipy. Sercem składanego samsunga jest topowy Snapdragon 8 Gen 3, podczas gdy w Motoroli znalazł się Snapdragon 8s Gen 3, będący jego uboższą wersją.

Benchmark Geekbench 6 wykazuje zauważalną przewagę wydajności Galaxy Z Flipa 6 nad razrem 50 Ultra, ale - co istotne - dotyczy to tylko pierwszego testu.

Wykonałem test benchmarkowy 10 razy z rzędu i już po drugim oba telefony zauważalnie się nagrzały i obniżyły swoją wydajność. W przypadku samsunga spadek obrotów był tak duży, że w kilku powtórzeniach dał się wyprzedzić przez teoretycznie mniej wydajną motorolę.

Galaxy Z Flip 6 jest więc w stanie wykręcić wyższą wydajność szczytową, ale dotyczy to tylko krótkich akcji. Motorola razr 50 Ultra zdaje się lepiej znosić dłuższe katowanie.

Testy syntetyczne testami syntetycznymi, ale w codziennym użytkowaniu oba smartfony działają sprawnie i płynnie. Osobiście nie uzależniłbym wyboru konkretnego smartfonu od wydajności.

Będąc przy specyfikacji, warto odnotować, że Motorola razr 50 Ultra ma w standardzie 512 GB, podczas gdy Galaxy Z Flip 6 startuje od 256 GB, a za większą ilość trzeba dopłacić ekstra.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie baterii

Oba modele mają akumulatory 4000 mAh, co jednak nie oznacza, że czasy pracy są identyczne.

Baterię ciężko jest porównać 1:1, bo samsung i motorola mają inne zestawy funkcji, a więc chcąc nie chcąc korzystam z nich inaczej. Wykonując jednak te same operacje widzę, że oba telefony bardzo podobnie znoszą czuwanie, odtwarzanie YouTube’a czy wykonywanie innych mniej skomplikowanych operacji. Bateria samsunga nieco szybciej topnieje podczas grania (co najpewniej wynika z obecności wydajniejszego czipu), ale różnice nie są jakieś astronomiczne.

Dodam tylko, że Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra to pierwsze testowane przeze mnie małe składane telefony, w przypadku których czas pracy na baterii nie jest dla mnie dyskwalifikujący. Bez problemu wyciągałem 5-6 godzin na ekranie, co w moim przypadku przekłada się na dobę użycia ze sporym zapasem. Dwa dni wymagałyby już jednak oszczędnego używania.

Większe różnice widać w ładowaniu. Samsung Galaxy Z Flip 6 obsługuje 25 W i ładuje się do pełna w ok. 1 godzinę i 15 minut. W przypadku Motoroli razr 50 Ultra jest to 45 W i ok. 50 minut. Dodatkowo Motorola dokłada do zestawu ładowarkę, a Samsung nie.

Oba smartfony obsługują ponadto ładowanie indukcyjne oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne, które można wykorzystać do uzupełnienia energii w słuchawkach czy smartwatchu.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola razr 50 Ultra - porównanie multimediów

Oba smartfony mają 120-hercowe ekrany OLED, które pozwalają na ustawienie naturalnych lub żywszych kolorów. Do samej jakości wyświetlanego obrazu nie mam zastrzeżeń, ale ekran składanego samsunga jest jaśniejszy, a przez to czytelniejszy w świetle słonecznym.

Jeśli chodzi o głośniki, zarówno Galaxy Z Flip 6, jak i razr 50 Ultra generują głośny i klarowny dźwięk stereo, ale motorola gra odczuwalnie bardziej basowo, co osobiście lubię.

Samsung Galaxy Z Flip 6 czy Motorola razr 50 Ultra - który składany smartfon kupić?

W tym porównaniu ciężko wskazać faworyta, bo wszystko uzależnione jest od wymagań.

Galaxy Z Flip 6 ma bardziej wszechstronny aparat, wyższą wydajność szczytową, rekordowo długie wsparcie aktualizacyjne (7 zapowiedzianych aktualizacji systemu kontra 3 aktualizacje w motoroli) i masę funkcji Galaxy AI, które osobiście uważam za największą przewagę tego modelu.

Motorola razr 50 Ultra broni się natomiast większym i lepiej wykorzystanym ekranem zewnętrznym, bardziej ergonomiczną obudową, bogatszą zawartością opakowania (ładowarka i etui), niższą ceną oraz nieco lepszą baterią z szybszym ładowaniem.

Testując Samsunga Galaxy Z Flip 6 i Motorolę razr 50 Ultra nie jestem w stanie wskazać, który składany smartfon jest lepszy, a który gorszy. Oba modele są po prostu inne.