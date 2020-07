Succubus będzie kolejną grą rodzimego Madmind Studio, która nie przejdzie bez echa. Twórcy ponownie przygotowują coś kontrowersyjnego, a mały przedsmak tej wyjątkowo brutalnej rozgrywki można mieć już teraz.

Succubus Prologue za darmo na Steam

Posiadacze kont na platformie Steam otrzymali możliwość sprawdzenia prologu gry Succubus. To fragment pełnej wersji, na którą trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Succubus Prologue udostępniono za darmo, ma zaimplementowany (opcjonalny) tryb cenzury pozwalający na pokazywanie fragmentów rozgrywki na platformach streamingowych.

„Wydanie Prologu to ważny etap produkcji mający zebrać feedback od graczy i wspomóc ukierunkowanie dalszego rozwoju projektu. Jest to kolejny krok po zakończonych w grudniu testach wersji Alpha. Znając bliżej oczekiwania fanów, wierzymy, że Prolog trafi do większej liczby osób, które podzielą się z nami swoją opinią i pomogą dostarczyć w dniu premiery produkcję oczekiwanej jakości.”

Nieocenzurowany zwiastun Succubus Prologue (tylko dla dorosłych)

Data premiery Succubus pozostaje nieznana

Succubus zapowiedziano jeszcze w 2018 roku. Twórcy nie zamierzają się spieszyć, data premiery nie jest ustalona. Niektóre źródła sugerują, że gra zadebiutuje w przyszłym roku.

Niewtajemniczonym przypomnijmy, że Succubus to gra twórców Agony i jednocześnie spin-off tego tytułu. Pozwala wcielić się w bohaterkę imieniem Vydija, która dobrowolnie zrezygnowała z możliwości władania piekłem na rzecz zaspokajania swoich pierwotnych instynktów i polowań. Nie wszystko idzie po jej myśli, w efekcie czego w pewnym momencie zaczyna pragnąć zemsty na armii króla Nimroda. Jak widać chociażby na powyższym materiale, gra będzie pełna przemocy i kontrowersyjnych scen.

Źródło: Madmind Studio

