Firma MSI nie zapomniała o premierze karty graficznej GeForce RTX 3070 – producent przygotował trzy autorskie konstrukcje, które powinny zainteresować graczy. Co w nich takiego wyjątkowego.

GeForce RTX 3070 to model ze średnio-wysokiej półki, który został zaprojektowany z myślą o graniu w rozdzielczości 1440p lub 4K. Karta bazuje na rdzeniu Nvidia Ampere GA104 z 5888 jednostkami CUDA i dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Firma MSI zaprezentowała trzy wersje nowego RTX-a: Gaming Trio, Ventus 3X i Ventus 2X. Czym się różnią?

MSI GeForce RTX 3070 Gaming Trio

Gaming Trio to topowa propozycja producenta. Uwagę zwraca efektowna stylistyka wzbogacona o podświetlenie Mystic Light oraz gabaryty – karta zajmuje trzy sloty i ma 323 mm długości. W odróżnieniu od wersji RTX 3080 i 3090, tym razem zastosowano dwa 8-pinowe gniazda zasilania.

Karta korzysta z chłodzenia Tri Frozr 2, które obejmuje trzy wentylatory Torx Fan 4.0 (dzięki technologii Zero Frozr przy mniejszym obciążeniu pozostają one niesłyszalne). Na rewersie karty zainstalowano płytkę backplate (producent chwali się, że do jego budowy wykorzystano m.in. grafen, co ma wspomagać odprowadzanie ciepła).



W zestawie z kartą jest dodawany specjalny wspornik

Na rynku pojawią się dwie wersje karty – zwykły Gaming Trio został podkręcony z 1725 do 1770 MHz, a Gaming X Trio mocniej - do 1830 MHz. Zegar pamięci w obydwóch przypadkach został nietknięty i wynosi 14 000 MHz.

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X

Dla mniej wymagających przygotowano model Ventus 3X, który nie wygląda tak efektownie jak wersja Gaming Trio. Co ważne, karta również nie należy do najmniejszych – model zajmuje trzy sloty i ma 305 mm długości. Karta wymaga podpięcia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilania.

Chłodzenie wykorzystuje trzy wentylatory Torx Fan 3.0 (też z półpasywnym trybem pracy Zero Frozr). Nie zapomniano też o płytce backplate, która nadaje karcie ciekawszego wyglądu.



Chłodzenie modelu Ventus 3X wystaje poza obrys płytki drukowanej

Model GeForce RTX 3070 Ventus 3X pracuje z zalecanymi zegarami. Oprócz tego w sprzedaży pojawiła się wersja GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC, gdzie układ graficzny podkręcono z 1725 do 1755 MHz.

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X

Producent przygotował też pomniejszony model GeForce RTX 3070 Ventus 2X – karta zajmuje trzy sloty, ale ma tylko 232 mm długości. Zestaw złączy pozostał taki sam jak w większej wersji.

Na karcie zainstalowano mniejsze chłodzenie. Tym razem mamy dwa wentylatory Torx Fan 3.0 (z półpasywnym trybem pracy Zero Frozr), a na rewersie znalazła się metalowa płytka backplate.



Model Ventus 2X to jedna z najkrótszych kart GeForce RTX 3070

Podobnie jak w modelu Ventus 3X producent przygotował dwie wersje karty – zwykły Ventus 2X ma standardowe taktowania, a Ventus 2X OC został podkręcony z 1725 do 1755 MHz.

MSI GeForce RTX 3070 - ceny i dostępność

Warto dodać, że modele MSI są jednymi z najtańszych na rynku – sugerowane ceny to odpowiednio:

GeForce RTX 3070 Gaming X Trio - 2659 zł

GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC - 2559 zł

GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC - 2505 zł

Gorzej wygląda kwestia dostępności, bo obecnie zakup kart GeForce RTX 3070 graniczy z cudem.

