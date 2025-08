Płyty główne Gigabyte B650 – nowy BIOS usuwa ważną funkcję

Czy zawsze warto aktualizować BIOS płyty głównej? Niekoniecznie. W przypadku modeli Gigabyte B650 nieoficjalnie dostępna była obsługa PCI-Express 5.0 dla kart rozszerzeń, jednak funkcja ta została usunięta w jednej z późniejszych aktualizacji BIOS-u.

Aktualizacja BIOS-u płyty głównej często rozwiązuje problemy, dodaje nowe funkcje lub wprowadza wsparcie dla nowszych procesorów. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest – co potwierdzają doświadczenia części użytkowników płyt głównych Gigabyte z chipsetem B650 przeznaczonych dla nowszych procesorów AMD Ryzen.

Nowy BIOS usuwa wsparcie dla PCIe 5.0

Użytkownik Reddita o nicku u/Rejumi zauważył, że w płycie Gigabyte B650 Gaming X AX V2 po aktualizacji BIOS-u z wersji F34 do F35 zniknęła możliwość włączenia trybu PCIe 5.0 dla jego karty graficznej. W efekcie jego Radeon RX 9070 XT działa teraz wyłącznie w trybie PCIe 4.0 x16.



BIOS F34 pozwalał wybrać tryb Gen5 dla złącza PCI-Express x16



W nowszym BIOS-ie F35 usunięto możliwość wyboru trybu Gen5 dla złącza PCI-Express x16

Co prawda użytkownik twierdzi, że spowodowało to spadek wydajności (magistrala PCIe 4.0 zapewnia niższą przepustowość niż PCIe 5.0), ale realnie nie powinien on być znaczący. Większe różnice powinny być odczuwalne dopiero w topowych kartach graficznych do gier pokroju GeForce RTX 5090.



Przy starej wersji BIOS-u karta graficzna Radeon RX 9070 XT działała w trybie PCI-Express 5.0



W nowej wersji BIOS-u karta graficzna Radeon RX 9070 XT działała w trybie PCI-Express 4.0

Płyty główne B650 są obecnie dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach, co czyni je popularnym wyborem wśród klientów. Jeśli jednak jednym z kluczowych argumentów zakupu miało być wsparcie dla PCIe 5.0, ograniczenie tej funkcjonalności może być istotnym problemem dla użytkowników.

Dlaczego zrezygnowano z PCIe 5.0?

Warto przypomnieć, że płyty główne z chipsetem AMD B650 oficjalnie nie oferują wsparcia dla standardu PCI-Express 5.0. Funkcja ta była dostępna w niektórych modelach Gigabyte B650 jedynie nieoficjalnie (producent oficjalnie jej nie potwierdzał). Pełne wsparcie dla PCIe 5.0 zapewniają dopiero droższe płyty np. z chipsetem B850.

Wygląda na to, że producent zdecydował się zablokować obsługę PCIe 5.0 w najnowszej wersji BIOS-u. Co ciekawe, wersja F35 została już usunięta i zastąpiona przez nowszą kompilację F36. Nie wiadomo, z jakiego powodu podjęto tę decyzję. Możliwe są dwa scenariusze:

ograniczenie funkcjonalności w celu promowania nowych płyt z chipsetem B850,

dezaktywacja niedopracowanej funkcji, aby uniknąć problemów ze stabilnością.

Serwis WCCFTech zauważa, że drugi scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny. Potwierdza go użytkownik forum Chiphell o nicku Hugable carrot, który wskazuje, że pojawiały się liczne zgłoszenia dotyczące problemów z działaniem kart graficznych w trybie PCIe 5.0 na płytach Gigabyte B650.