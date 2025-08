iPhone 17 Pro pokazany od środka. Apple zachowa jedno dobre rozwiązanie

iPhone 17 Pro trafił już do pierwszych użytkowników, dzięki czemu poznaliśmy szczegóły dotyczące jego wnętrza. Producent szykuje zmiany w budowie smartfona, ale zachowa też jedno ważne rozwiązanie.

Choć Apple dopiero przygotowuje się do oficjalnej premiery całej serii iPhone 17, w sieci pojawia się coraz więcej przecieków. Niedawno poznaliśmy wygląd nowych modeli, a teraz możemy zajrzeć do środka topowego wariantu.

IPhone 17 Pro w środku

Serwis Majin Bu Official opublikował zdjęcia wczesnej wersji iPhone’a 17 Pro w dwóch wariantach: amerykańskim, pozbawionym slotu na fizyczną kartę SIM i obsługującym wyłącznie eSIM, oraz chińskim, wyposażonym w taki slot. Warto podkreślić, że opublikowane fotografie przedstawiają model rozwojowy, który do momentu premiery może jeszcze ulec zmianie. Wersje przeznaczone na rynek europejski są zbliżone konstrukcyjnie do wariantu chińskiego, ale wciąż oferują możliwość korzystania z eSIM.

Nadal będziemy mieli do czynienia z aluminiową obudową, jak w iPhone 16 Pro. Na zdjęciach widać kilka istotnych różnic w budowie smartfona. Apple zastosuje przeprojektowaną płytę główną, która będzie umieszczona poziomo w górnej części obudowy.



Porównanie iPhone 17 Pro w wersji amerykańskiej i chińskiej

Zmieni się również kształt baterii – będzie bardziej prostokątna. Podobnie jak w poprzedniej generacji otrzyma dodatkową metalową blaszkę wspomagającą odprowadzanie ciepła. Nieoficjalnie mówi się także o możliwym zwiększeniu szybkości ładowania, choć informacje te nie zostały jeszcze potwierdzone.



iPhone 17 Pro - porównanie baterii w wersji amerykańskiej i chińskiej

Wersja amerykańska iPhone’a 17 Pro ma mieć nieco większą fizycznie baterię, ponieważ brak slotu na kartę SIM pozwala lepiej wykorzystać dostępne miejsce w obudowie. Nie oznacza to jednak, że można spodziewać się różnicy w samej pojemności akumulatora względem wariantu chińskiego (do tej pory tak nie było).