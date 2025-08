Poznaliśmy ceny Google Pixel 10. Pozytywne informacje

Poznaliśmy ceny Google Pixel 10. Amerykański producent ulepszy swoje flagowe smartfony, choć z wyglądu przypominają poprzednika. Koszt zakupu będzie natomiast plusem.

Od dłuższego czasu do sieci trafiają kolejne informacje na temat następcy serii Google Pixel 9. Kolejna generacja nie zaskoczy pod względem wyglądu, zaoferuje natomiast kilka usprawnień i nowości. Największą niewiadomą pozostawała natomiast cena nowych modeli. Teraz pojawiła się w przecieku pochodzącym z całkiem rzetelnego źródła. Mówiąc wprost: myślałem, że będzie drożej.

Co nowego w serii Pixel 10?

W serii Pixel 10 pojawi się kilka nowości. Smartfony dostaną nowy procesor Google Tensor G5, a także nieco większą baterię. Pixel 10 Pro XL z ekranem AMOLED 6,8” może mieć ogniwo 5200 mAh. Świetną wiadomością jest zwiększenie mocy ładowania, choć wciąż trudno nazwać je naprawdę szybkim. Pixel 10 Pro ma dostać ładowanie 29 W (przy baterii o pojemności 4870 mAh), natomiast większy Pixel 10 Pro XL - 39 W.

Zmianę na plus odczują użytkownicy podstawowego modelu. Pixel 10 wreszcie będzie miał potrójny aparat (poprzednie generacje nie miały teleobiektywu). Oznacza to, że każdy wariant zapewni uniwersalność, oferując potrójny aparat. Takie samo rozwiązanie stosuje choćby Samsung, gdzie trzy pełnoprawne obiektywy ma nie tylko podstawowy Galaxy S25, ale nawet znacznie tańszy Galaxy S24 FE. Jednocześnie to zła wiadomość dla Apple. Tam podstawowy iPhone ma bowiem tylko dwa “oczka” (bez teleobiektywu ze zbliżeniem optycznym).

Poprawki aparatów sprawią, że wszystkie modele serii Pixel 10 znów będą walczyć o miano najlepszych telefonów do zdjęć.

Nowe smartfony Google Pixel 10 zadebiutują z aktualnym oprogramowaniem. Nie będą jednak pierwszymi urządzeniami z Androidem 16. Google zmieniło harmonogram aktualizacji, a w 2025 roku nowa wersja systemu zadebiutowała wcześniej, niż zwykle. Sam korzystam już z tego systemu na jednym z poprzednich urządzeń Google Pixel.

Premiera Google Pixel 10 odbędzie się 20 sierpnia 2025 r. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły dotyczące nowych urządzeń.

Poznaliśmy ceny Google Pixel 10

Póki co poznajemy ceny dla klientów ze Stanów Zjednoczonych.Ceny prezentują się następująco:

Google Pixel 10 128 GB - 799 dol.

Google Pixel 10 256 GB - 799 dol.

Google Pixel 10 Pro 128 GB - 999 dol.

Google Pixel 10 Pro 256 GB - 1099 dol.

Google Pixel 10 Pro 512 GB - 1219 dol.

Google Pixel 10 Pro 1 TB - 1449 dol.

Google Pixel 10 Pro XL 256 GB - 1199 dol.

Google Pixel 10 Pro XL 512 GB - 1319 dol.

Google Pixel 10 Pro XL 1 TB - 1549 dol.

Google Pixel 10 Pro Fold 256 GB - 1799 dol.

Google Pixel 10 Pro Fold 512 GB - 1919 dol.

Google Pixel 10 Pro Fold 1 TB - 2149 dol.

Koszt zakupu ma więc utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Pixel 10 Pro XL może wydawać się nieco droższy, nie znajdziemy już w nim jednak podstawowej wersji z 128 GB pamięci.

Źródło: Android Headlines