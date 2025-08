AMD trzyma asa w rękawie. Producent szykuje potężny procesor Ryzen X3D

AMD pracuje nad kolejnymi procesorami z serii Ryzen 9000 wyposażonymi w pamięć 3D V-Cache. Wśród planowanych modeli ma znaleźć się specjalna wersja z podwójną ilością pamięci podręcznej.

Procesory AMD Ryzen 7 9800X3D oraz Ryzen 9 9950X3D zostały bardzo dobrze ocenione przez recenzentów i często są rekomendowane wymagającym graczom. Dzięki wydajnym rdzeniom Zen 5 oraz dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache oferują one znakomite osiągi w grach.

Wygląda jednak na to, że producent nie zamierza na tym poprzestać i już pracuje nad kolejnymi jednostkami z technologią 3D V-Cache.

Kolejne procesory AMD Ryzen 9000X3D

Według informacji, do których dotarł użytkownik chi11eddog, AMD planuje wprowadzenie dwóch nowych procesorów z rodziny Granite Ridge. Na razie nie znamy ich dokładnych oznaczeń, ale dostępne są już wstępne dane dotyczące specyfikacji.

Pierwszy z modeli ma oferować 8 rdzeni i 16 wątków oraz 96 MB pamięci podręcznej L3, przy współczynniku TDP na poziomie 120 W. To parametry zbliżone do Ryzen 7 9800X3D, dlatego niewykluczone, że będzie to słabszy wariant – np. Ryzen 7 9700X3D – albo jednostka przeznaczona na rynek niszowy lub do specjalistycznych zastosowań.

Znacznie ciekawiej zapowiada się jednak drugi model. Procesor ten ma dysponować 16 rdzeniami i 32 wątkami oraz aż 192 MB pamięci podręcznej L3 – to dwukrotnie więcej niż w Ryzen 9 9950X3D. Oznaczałoby to zastosowanie dwóch chipletów 3D V-Cache (prawdopodobnie po jednym na każde jądro CCD). Współczynnik TDP ma wynosić 200 W, czyli więcej niż w przypadku 9950X3D.

rozwiń

Czy to odpowiedź na plany Intela?

Zwiększenie pojemności pamięci podręcznej może przełożyć się na wyższą wydajność w grach, zwłaszcza w tych tytułach, które potrafią wykorzystać więcej niż 8 rdzeni. Niewykluczone jednak, że AMD zdecyduje się zastosować dodatkowy chiplet tylko dla jednego jądra CCD, co jeszcze bardziej zwiększyłoby pojemność cache dla wybranych rdzeni.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, nowy procesor mógłby stać się bezpośrednią odpowiedzią na nadchodzące jednostki Intel Nova Lake, które również mają stawiać na większą pojemność pamięci podręcznej z myślą o graczach.