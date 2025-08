Już oficjalnie. Polski Cronos: The New Dawn z datą premiery

Twórcy Silent Hill 2 Remake, krakowskie studio Bloober Team, przygotowuje graczy na premierę Cronos: The New Dawn. Poznaliśmy oficjalną datę premiery, również na Nintendo Switch 2.

Nie ma chyba tygodnia bez informacji o Cronos: The New Dawn. Polskie studio regularnie dzieli się materiałami z gry, a ostatnim elementem tej układanki jest oficjalna data premiery. Cronos: The New Dawn trafi na rynek 5 września 2025 r.

Cronos: The New Dawn coraz bliżej

Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Cyfrowej wersji gry towarzyszy też ta pudełkowa. Podczas premiery dostępne będą dwa wersje: Standard Edition za 59,99 USD oraz Deluxe Edition za 69,99 USD. Droższy wariant zapewnia 48-godzinny wcześniejszy dostęp na wybranych platformach. Przedsprzedaż już ruszyła.

Dzieło polskiego studia powinno zainteresować fanów horrorów w klimacie sci-fi. Cronos: The New Dawn wyraźnie inspiruje się takimi tytułami jak Dead Space, czy nawet Resident Evil. Niemniej gra ma własną tożsamość, gdyż łączy alternatywną historię z estetyką retrofuturyzmu z lat 80. Naturalnie w grze występują polskie akcenty, a nawet całe lokacje.

Nowy zwiastun

Bloober Team dzieli się również nowym zwiastunem Cronos: The New Dawn, który przybliża prawidła tego mrocznego świata.

Czekacie na nową grę polskiego dewelopera? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.