255 złotych za procesor Core i9-9900KF i płytę Z390. Jeszcze więcej można odzyskać przy zakupie procesora, płyty głównej i do tego obudowy.

Jesteśmy po premierze procesorów Intel Core 10. generacji, które można nazwać udaną ewolucją modeli Core 9. generacji. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem nowego PC-ta, warto wziąć pod uwagę też starsze układy – MSI przygotowało promocję dla kupujących wydajny komputer do gier.

MSI zwraca pieniądze za zakup starszego sprzętu

Producent przygotował akcję cashback, w której można odzyskać część poniesionych kosztów – promocją zostały objęte procesory Intel Core 9. generacji, płyty główne Z390 oraz obudowy Sekira i Gungir.

Kwota zwrotu Płyta główna + procesor Core i9-9900K / i9-9900KF / i9-9900 + procesor Core i7-9700K / i7-9700KF / i7-9700 / i5-9600K / i5-9600KF / i5-9600 / i5-9500 / i5-9500F / i5-9400 / i3-9350K / i3-9350KF + procesor Core i5-9400F / i3-9320 / i3-9300 / i3-9100 / i3-9100F MEG Z390 GODLIKE

297 zł 255 zł 212 zł MEG Z390 ACE 297 zł 255 zł 212 zł MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC 255 zł 212 zł 170 zł MPG Z390 GAMING PRO CARBON 255 zł 212 zł 170 zł MPG Z390 GAMING EDGE AC 255 zł 212 zł 170 zł MPG Z390M GAMING EDGE AC 255 zł 212 zł 170 zł MPG Z390I GAMING EDGE AC 255 zł 212 zł 127 zł MPG Z390 GAMING PLUS 212 zł 170 zł 127 zł MAG Z390 TOMAHAWK 212 zł 170 zł 127 zł MAG Z390M MORTAR 212 zł 170 zł 127 zł Z390-A PRO 212 zł 170 zł 127 zł

W przypadku zakupu procesora z płytą można odzyskać od 112 do 297 złotych. Przykładowo – za zestaw Intel Core i5-9600KF i MSI Z390-A PRO odzyskamy 170 złotych, a za zestaw Intel Core i9-9900KF i MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC już 255 złotych.

Kwota zwrotu Płyta główna + procesor Core i9-9900K / i9-9900KF / i9-9900 / 3700X i obudowa SEKIRA + procesor Core i7-9700K / i7-9700KF / i7-9700 / i5-9600K / i5-9600KF / i5-9600 / i5-9500 / i5-9500F / i5-9400 / i3-9350K / i3-9350KF i obudowa SEKIRA + procesor Core i5-9400F / i3-9320 / i3-9300 / i3-9100 / i3-9100F i obudowa SEKIRA + procesor Core i9-9900K / i9-9900KF / i9-9900 / 3700X i obudowa GUNGNIR + procesor Core i7-9700K / i7-9700KF / i7-9700 / i5-9600K / i5-9600KF / i5-9600 / i5-9500 / i5-9500F / i5-9400 / i3-9350K / i3-9350KF i obudowa GUNGNIR + procesor Core i5-9400F / i3-9320 / i3-9300 / i3-9100 / i3-9100F i obudowa GUNGNIR MEG Z390 GODLIKE 425 zł 382 zł 340 zł 361 zł 319 zł 276 zł MEG Z390 ACE 425 zł 382 zł 340 zł 361 zł 319 zł 276 zł MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC 382 zł 340 zł 297 zł 319 zł 276 zł 234 zł MPG Z390 GAMING PRO CARBON 382 zł 340 zł 297 zł 319 zł 276 zł 234 zł MPG Z390 GAMING EDGE AC 382 zł 340 zł 297 zł 319 zł 276 zł 234 zł MPG Z390M GAMING EDGE AC 382 zł 340 zł 297 zł 319 zł 276 zł 234 zł MPG Z390I GAMING EDGE AC 382 zł 340 zł 297 zł 319 zł 276 zł 234 zł MPG Z390 GAMING PLUS 340 zł 297 zł 255 zł 276 zł 234 zł 191 zł MAG Z390 TOMAHAWK 340 zł 297 zł 255 zł 276 zł 234 zł 191 zł MAG Z390M MORTAR 340 zł 297 zł 255 zł 276 zł 234 zł 191 zł Z390-A PRO 340 zł 297 zł 255 zł 276 zł 234 zł 191 zł

Większy zwrot dotyczy osób kupujących procesor, płytę główną i do tego obudowę – tutaj można odzyskać nawet 425 złotych. Ciekawym pomysłem może być np. wybranie zestawu Intel Core i9-9900KF, MSI MEG Z390 ACE i MSI MPG Sekira 500G.

Jak ubiegać się o zwrot?

Akcja jest prowadzona we współpracy z dużymi sieciami handlowymi m.in. Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert i Sferis. Żeby ubiegać się o zwrot, podzespoły muszą być zakupione w terminie od 5 maja do 5 czerwca 2020 roku (wnioski można składać dopiero od 6 czerwca do 20 lipca 2020 roku). Szczegóły znajdziecie na stronie promocji.

Czy warto złożyć komputer na bazie starej platformy? Starsze podzespoły są dostępne w niższej cenie (szczególnie z promocją MSI), ale odcinamy się od przyszłej modernizacji zestawu. Warto więc dobrze przemyśleć taki zakup.

Źródło: MSI

