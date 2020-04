Tak, to właśnie dzisiaj na rynku debiutuje nowa generacja procesorów Intel dla gamingowych laptopów i mobilnych stacji roboczych. Modele Core 10. generacji Comet Lake-H nie powinny nas jednak zaskoczyć. Ale po kolei…

„Nowa” generacja procesorów dla wydajnych laptopów

Jeżeli śledzicie nasze newsy, specyfikacja nowych procesorów powinna Wam być doskonale znana. De facto mamy do czynienia z odświeżeniem 8. i 9. generacji Core, które napędzają obecne laptopy do gier – układy bazują na mikroarchitekturze Skylake i są produkowane w 14-nanometrowej litografii (rzecz jasna z kolejnymi plusami w nazwie).

W ofercie producenta pojawiło się sześć modeli: 4-rdzeniowe/8-wątkowe Core i5-10300H i Core i5-10400H, 6-rdzeniowe/12-wątkowe Core i7-10750H i Core i7-10850H oraz 8-rdzeniowe/16-wątkowe Core i7-10875H i Core i9-10980HK. Zaskoczeniem może być brak modelu Core i9-10880H, którego zapowiadaliśmy w przeciekach.

Model Rdzenie/

wątki Taktowanie/

Boost Kontroler

pamięci Pamięć L3 Grafika OC TDP Core i9-10980HK 8/16 2,4/5,3 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 TAK 45 W Core i9-9980HK 8/16 2,4/5,0 GHz DDR4-2666 16 MB UHD 630 TAK 45 W Core i9-9880H 8/16 2,3/4,8 GHz DDR4-2666 16 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-10875H 8/16 2,1/4,5 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-10850H 6/12 2,7/??? GHz DDR4-2933 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-10750H 6/12 2,6/4,6 GHz DDR4-2933 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-9850H 6/12 2,6/4,7 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-9750H 6/12 2,5/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i5-10400H 4/8 2,6/??? GHz DDR4-2933 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i5-9400H 4/8 2,5/4,3 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 NIE 45 W Core i5-10300H 4/8 2,5/4,3 GHz DDR4-2933 8 MB UHD 630 NIE 45 W Core i5-9300H 4/8 2,4/4,1 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 NIE 45 W

Nowe modele pracują z wyższym taktowaniem i dysponują szybszym kontrolerem pamięci. W modelach Core i7 i Core i9 zastosowano funkcję Thermal Velocity Boost, która pozwala dodatkowo zwiększyć częstotliwość, gdy układ pracuje w optymalnych temperaturach (dużo będzie więc zależeć od konstrukcji laptopa i efektywności zastosowanego chłodzenia).

Najciekawiej zapowiada się Core i7-10875H - pierwszy 8-rdzeniowy/16-wątkowy model z linii Core i7 (wśród mobilnych jednostek). Jesteśmy ciekawi jak wypadnie w praktyce.

Na jaką wydajność możemy liczyć? W teorii jest naprawdę spoko

Laptopy z nowymi procesorami powinny zainteresować posiadaczy starszych, kilkuletnich modeli. Producent deklaruje, że zysk z przesiadki na nowy sprzęt ma być odczuwalny gołym okiem.

W pierwszym porównaniu zestawiono nowy model wyposażony w procesor Core i7-10750H (6 rdzeni/12 wątków) do 3-letniej konstrukcji z układem Core i7-7700HQ (4 rdzenie/8 wątków). Różnica w wydajności teoretycznie jest naprawdę spora – w nowszych grach możemy liczyć o wzrost płynności animacji na poziomie 31 – 44%, a przy eksporcie wideo nawet o 70%. Średni wzrost ma wynosić 33%.

Całkiem nieźle to wygląda, gdy porównamy osiągi laptopa z układem Core i9-10980HK (8 rdzeni/12 wątków) do 3-letniego modelu na bazie Core i7-7820HK (4 rdzenie/8 wątków) - w zależności od tytułu, nowy sprzęt ma oferować o 23 – 54% lepsze osiągi w grach oraz nawet 2-krotnie lepsze osiągi przy renderowaniu i eksporcie wideo. Średni wzrost to jakieś 44%.

Jest tutaj jednak pewien haczyk - w obydwóch porównaniach lepsze laptopy korzystały również z nowych kart graficznych (nie mamy informacji jakich dokładnie, ale podobno posłużono się modelami z tych samych segmentów, lecz reprezentujących kolejne generacje). W takiej sytuacji wzrost wydajności w grach nie jest zasługą samego procesora.

Aha, no i szkoda, że zabrakło porównania do modeli z 8. i 9. generacji Core i konkurencyjnych modeli AMD Ryzen. O ile brak porównania do nowych Ryzenów możemy zrozumieć (laptopy z takimi układami są dostępne dopiero od kilku dni), tak porównanie do poprzedniej serii jest niewybaczalne (to pewnie dlatego, że różnica byłaby marginalna).

Laptopy z nowymi procesorami – czego możemy się spodziewać?

Pierwsze laptopy z nowymi procesorami już zostały zaprezentowane przez producentów (jest to m.in. nowy Razer Blade 15). Wiemy, że na rynku pojawi się ponad 100 tego typu konstrukcji – wśród nich będą dostępne modele do gier, a także mobilne stacje robocze. Wybór będzie dużo lepszy niż w przypadku modeli na bazie Ryzenów.

Nowe procesory Intela nie wprowadzają rewolucji. Powiedzmy sobie jasno - to ewolucja, która ma umocnić pozycję niebieskich. Czy odgrzewanie kotletów wystarczy, by powstrzymać konkurencję przed przejmowaniem rynku? Po prezentacji modeli Ryzen 4000 mamy pewne wątpliwości. Inna sprawa to to, że póki co na nic innego nie możemy liczyć, bo całkowicie nowe konstrukcje są jeszcze w trakcie projektowania (te zapewne pojawią się dopiero w przyszłym roku).

Źródło: Intel

