W dzisiejszych czasach nasza elektronika „lubi” śledzić naszą aktywność. Sprawdza co wyszukujemy, co robimy i o czym mówimy. Wielu użytkowników kompletnie się tym faktem nie przejmuje, natomiast są ludzie, którzy cenią swoją prywatność. To dla nich powstaje smartfon Murena 2.

Twój telefon wysyła mnóstwo danych bez Twojej wiedzy

Nasze telefony ciągle przesyłają jakieś dane. Synchronizacja poczty, komunikatory, powiadomienia aplikacji, można tak wymieniać długo. Są to oczywiście informacje, które chcemy wysyłać lub odbierać. Inną kwestią są natomiast dane, o których nie mamy pojęcia i nie możemy zdecydować o ich udostępnianiu… no właśnie, gdzie? W 2018 roku profesor uniwersytetu Vanderbilt – Douglas C. Schmidt ustalił, że nasze smartfony przekazują kilkadziesiąt razy na dobę pewną ilość danych.

Telemetria w systemach Android i iOS

Choć może się to wydawać niewiele, to z punktu widzenia znaków mamy do czynienia z potworną ilością danych. Jeden megabajt, to około 500 (!) stron (książkowych) samego tekstu. Także większość urządzeń z systemem Android przesyła dziennie porcję informacji porównywalną do ilości tekstu z trylogii „Władcy Pierścieni”… cztery razy. Telefony Apple są pod tym względem nieco lepsze, gdyż tę wartość możemy zmniejszyć mniej więcej o połowę. To masowe gromadzenie danych może budzić obawy dotyczące naszego bezpieczeństwa. Niewiadome dla nas informacje są wysyłane na serwery różnych firm, gdzie będą przechowywane na serwerach stron trzecich. Tam nie mamy żadnej kontroli i przejrzystości nad sposobem ich traktowania i wykorzystania dalej. Pewna grupa ludzi uznała, że można to zmienić.

Prezentacja telefonu Murena 2 i stojącej za nią ideii

Murena 2: Przełącz się na prywatność!

W serwisie Kickstarter ruszyła zbiórka na telefon Murena 2, który ma zagwarantować jedno – Całkowitą prywatność. Pod względem sprzętowym mają to zagwarantować dwa przełączniki, umiejscowione na bocznych krawędziach telefonu. Jeden z nich wyłączy kamery i mikrofony. Drugi natomiast odłącza wszystkie metody łączności, dając nam prawdziwy „tryb samolotowy”. Co istotne, obydwa przełączniki fizycznie odłączają określone podzespoły smartfona. Oznacza to, że nie można ich przeprogramować do innych zadań i nie można z poziomu systemu ominąć tych zabezpieczeń.

Od kwestii systemowej mamy do czynienia z /e/OS. Jest to odmiana Androida (AOSP), która została całkowicie pozbawiona usług i telemetrii Google, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność i zgodność z aplikacjami przeznaczonymi na ten system. /e/OS posiada takie funkcje jak monitorowanie aplikacji, ukrywanie naszego adresu IP, „Fake VPN”, czy sprawdzanie statusu swojej prywatności.

Pod innymi względami mamy do czynienia z typowym, średniopółkowym smartfonem o następującej specyfikacji:

CPU: 4x 2.1 GHz, 4x 2 GHz (prawdopodobnie MediaTek)

4x 2.1 GHz, 4x 2 GHz (prawdopodobnie MediaTek) Pamięć wbudowana: 128 GB (z możliwością rozbudowy kartą pamięci do 512 GB)

128 GB (z możliwością rozbudowy kartą pamięci do 512 GB) RAM: 8 GB

8 GB Ekran: 6,43″ Super AMOLED, 1080×2400px (FHD+)

6,43″ Super AMOLED, 1080×2400px (FHD+) Kamery tylne: 64 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix

64 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix Kamera przednia: 25 Mpix

25 Mpix SIM: Hybrydowy Dual SIM

Hybrydowy Dual SIM Łączność: WiFi 5, Bluetooth 4.2, LTE

WiFi 5, Bluetooth 4.2, LTE Dodatkowe: NFC, czytnik linii papilarnych

NFC, czytnik linii papilarnych Złącze: USB-C

USB-C Bateria: 4000 mAh

4000 mAh Ładowanie: szybkie ładowanie 18W

szybkie ładowanie 18W Masa: 182 g

182 g Wymiary: 159,7 x 73,3 x 7,8 mm

159,7 x 73,3 x 7,8 mm Zestaw: Telefon, etui, kabel USB-C, igła do tacki SIM, instrukcja

Ponadto osoby stojące za projektem oferują (w ramach zakupu smartfonu ze zbiórki) 1GB danych w chmurze (rozszerzalne za opłatą do nawet 2TB), prywatnego maila (w domenie @murena.io), synchronizację kalendarza i kontaktów oraz dostęp do pakietu biurowego Murena Office w wersji online. A ile ma kosztować ów smartfon?

Murena 2 przy zakupie „Early Bird” (wysyłka do końca roku) kosztuje 399,00€ (około 1850zł), a przy wyborze „Pre-Sale” (wysyłka na początku roku) wzrasta o 50 euro (do około 2050zł). Finalnie za telefon trzeba będzie zapłacić 499,00€ (~2275zł). Najtaniej wychodzi zakup trzech urządzeń jednocześnie, wtedy za sztukę wychodzi jedynie 299,33€ (jakieś 1375zł).

Przedpremierowa recenzja telefonu na kanale The Linux Experiment

Co sądzicie o Murena 2? Czy ten smartfon mógłby się stać obiektem Waszego zainteresowania? Wyraźcie swoją opinię w sekcji komentarzy!

Źródło: Kickstarter, Murena, The Linux Experiment