Czy Elon Musk jest na tyle silną marką by móc sprzedać niemal wszystko? Wygląda na to, że coś w tym jest.

The Boring Company

Pamiętacie jak Elon Musk sprzedawał miotacze ognia? W cenie zaledwie 500 dolców można było sprawić sobie takie cacko i na przykład puścić z dymem stracha na wróble pośrodku pola babci. Jeśli przy okazji nie zginęło się wtedy w rozpętanym wokół siebie pożarze to można było z dużą dozą prawdopodobieństwa poczuć zapach spalonych mieszków włosowych po liźniętych płomieniem przedramionach, brwiach albo i włosach na głowie. Teraz Elon uznał, że jego „Nudna Firma” zarobi też na tym.

The Boring Company wypuściła na rynek wodę kolońską o zapachu palonych włosów, co wydaje się idealnym dodatkiem dla tych samych ludzi u których już od kilku lat w garażu prezentuje się pięknie na ścianie elonowy miotacz ognia.

Woda kolońska Burnt Hair

Produkt jest urzeczywistnieniem jednego z tweetów Elona Muska i sprzedawany jest w cenie 100 dolarów za flakonik. Oczywiście buteleczka jest odpowiednio jarmarczna i kiczowata by nikt nie miał wątpliwości jaki specjał kryje się wewnątrz.

Okazuje się, że produkt ma branie, bo sprzedaż zdążyła już przebić 10 tys. butelek co daje łącznie ponad milion dolarów. Czekamy by przekonać się jaką kolejną rzecz Musk zleci The Boring Company i czy też będzie miała ona „ognisty” charakter.

Źródło: theverge.com