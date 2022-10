Kultowy Pajączek powrócił. I nie chodzi tu o korektor postawy z telezakupów, tylko o program, od którego niemała grupa webmasterów rozpoczynała swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych. Na arenę wchodzi Pająk V6.

Pajączek powrócił jako Pająk V6

Pajączek był programem, w którym dobrze stawiało się pierwsze kroki. I wielu obecnych programistów czy webmasterów rzeczywiście eksperymentowało z HTML-em, CSS-em i PHP właśnie przy jego udziale. Z czasem jednak został nieco zapomniany, ale teraz – 25 lat po premierze pierwszej wersji i ponad dekadę po ostatniej aktualizacji – Rafał Płatek postanowił przywrócić go do życia, dostosowując go równocześnie do aktualnych potrzeb i preferencji.

To zaawansowany program do tworzenia stron i aplikacji

Tak powstał Pająk V6. Program do tworzenia stron internetowych oferuje teraz znacznie przyjaźniejszy interfejs, otrzymał także (opcjonalny) ciemny motyw, zwiększający komfort pracy po zmroku, i pozwala korzystać z kilkudziesięciu różnych szablonów (opartych na Bootstrapie, Foundation czy Semantic-UI).

Program jest kompatybilny z najnowszymi specyfikacjami HTML, CSS, JS i PHP. Ułatwia ponadto tworzenie responsywnych stron, a więc takich, które idealnie dostosowują się do wielkości ekranu – rzecz niezwykle istotna obecnie, gdy coraz częściej przeglądamy sieć na smartfonach.

A skoro już przy smartfonach jesteśmy, to nie można by nie wspomnieć o tym, że Pająk V6 umożliwia także tworzenie aplikacji mobilnych – zarówno na Androida, jak i iOS-a. Rafał Płatek przekonuje, że wystarczy do tego znajomość HTML-a i podstaw języka JavaScript. Wsparcie dla NodeJS, Cordova czy React również znajduje się na liście cech.

Wracając do podstaw – jak Pająk ułatwia tworzenie stron internetowych? Ano choćby przez obecność inspekcji i weryfikacji składni, jak również jej kolorowanie, ale też dzięki automatycznemu uzupełnianiu znaczników i dynamicznym podpowiedziom. Pracę wspomaga także nawigator struktury, dynamiczny podgląd czy edytor graficzny (WYSIWYG).

A czy Pająk V6 jest darmowy?

Odpowiedź brzmi: tak… ale nie do końca. To znaczy: przez 7 dni możesz korzystać z wszystkich funkcji programu zupełnie bez opłat, a po tym czasie możesz pozostać przy wersji darmowej (która ma jednak kilka zablokowanych funkcji) albo zdecydować się na wykupienie wersji płatnej. Licencja bezterminowa kosztuje 369 zł, ale możesz też wybrać model subskrypcyjny (w zależności od wariantu cena wynosi ok. 10 – 30 zł miesięcznie).

Pobierz program do tworzenia stron WWW: Pająk V6

Wszystko, czego możesz potrzebować, znajdziesz na oficjalnej stronie programu, a jeśli chcesz go po prostu pobrać, to możesz skorzystać z przycisku poniżej:

Niestety nowy Pająk nie działa na Linuksie ani macOS-ie (chyba, że użyjesz emulatora). Listę kompatybilnych systemów tworzą: Windows 11, 10, 8, 7, Vista, NT, XP, 2000 i 98.

Źródło: Creamsoft