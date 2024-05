Na co zwrócić uwagę, kupując ekspres do kawy?

Nowoczesny ekspres do kawy to wspaniały gadżet, jaki może znaleźć się w naszej kuchni. Im bardziej zaawansowany jest to sprzęt, tym bardziej komfortowe jest korzystanie z niego do przygotowywania pysznych napojów.

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Taki ekspres to wspaniałe urządzenie idealne dla każdego kawosza, który docenia smak kawy i intensywny aromat świeżo zmielonych ziaren. Na rynku mamy bardzo duży wybór modeli ekspresów ciśnieniowych, które nie tylko parzą wspaniałą kawę, ale też prezentują się bardzo elegancko.

Podstawowe parametry, na które warto zwrócić uwagę

Bardzo ważną rzeczą jest to, czy dany ekspres jest modelem ciśnieniowym i jak wysoki poziom ciśnienia jest wykorzystywany podczas parzenia kawy. Imponującą wartością jest poziom 19 barów. Pozwala to na doskonałą ekstrakcję smaku, a także na uzyskanie fenomenalnego aromatu parzonej kawy. Nie bez znaczenia są funkcje, jakie posiada ekspres czyli chociażby liczba programów pozwalających na przygotowanie różnych kaw. Czasem mogą to być 3 dostępne programy, ale może też być ich kilkanaście, a nawet 50 różnych wariantów!

Istotną funkcją jest także możliwość spieniania mleka na zimno, a także wbudowany młynek pozwalający na mielenie ziaren bezpośrednio przed gotowaniem kawy. Bardzo przydatne jest również to, aby ekspres posiadał przepływowy ogrzewacz, który zagwarantuje idealną temperaturę wody podczas procesu parzenia kawy, co wpływa na ostateczny smak tego napoju. Przydatną funkcją jest możliwość zarządzania profilami użytkowników tak, aby napój zawsze mógł być dopasowany do naszych preferencji. Tym samym zawsze można uzyskiwać powtarzalność, jeśli chodzi o o moc kawy, stopień zmielenia ziaren czy nawet temperaturę napoju. Możliwość przygotowywania dwóch kaw jednocześnie także doskonale sprawdza się w praktyce.

Jakie aspekty dodatkowo powinny zwrócić naszą uwagę? Sprawdzając ranking ekspresów do kawy na: https://www.mediaexpert.pl/poradniki/male-agd/ranking-ekspresow-do-kawy, z pewnością naszą uwagę zwrócą takie aspekty jak chociażby rozmiar takiego ekspresu do kawy, a także to jaki jest jego pobór prądu. Doskonały smak kawy to jedno, ale istotna jest również cicha praca ekspresu i to, aby działał on zawsze płynnie bez dodatkowych wibracji.

Obsługa ekspresu najczęściej odbywa się poprzez panel dotykowy, ale zdarza się że niektóre modele dodatkowo wyposażone są w specjalną aplikację. Dzięki temu można takim urządzeniem sterować za pomocą smartfona. Pamiętajmy, że ekspres do kawy stanowi niebagatelną ozdobę każdej kuchni. Niezbyt skomplikowany proces parzenia kawy pozwala na zaparzenie doskonałego napoju nawet w mniej niż 30 sekund, a funkcja ekstrakcji pulsacyjnej pozwala na uzyskanie kawy o wyjątkowym smaku i aromacie. Mając taki ekspres w swoim domu, nie ma już konieczności odwiedzania kawiarni.

W jaki sposób dbać o taki ekspres do kawy?

W przypadku wielu ekspresów do kawy kwestią problematyczną jest sposób czyszczenia urządzenia. Proces ten wykonywany ręcznie jest czynnością pracochłonną, dlatego też na szczególną uwagę zasługują modele posiadające automatyczny program odkamieniania, a także w pełni zautomatyzowany parowy system czyszczenia. Może on aktywować się samoistnie właściwie po każdym przygotowaniu kawy lub też po przygotowaniu napoju z dodatkiem mleka. Jeśli wybierzemy ekspres do kawy, który będzie posiadał inteligentne funkcje zautomatyzowane - jego obsługa i utrzymanie go w czystości będzie naprawdę bardzo proste.

Ważne, aby zakupione urządzenie było intuicyjne w obsłudze, by działało szybko i bezproblemowo pozwalało na personalizację procesu parzenia. Wiele modeli sprawdzi się nawet w najbardziej kryzysowej sytuacji, dzięki temu codzienny rytuał parzenia kawy będzie mógł sprawiać nam przyjemność.

W jaki sposób spieniać mleko? Istnieje kilka rozwiązań

W zależności od modelu ekspresu do kawy, proces spieniania mleka może być zaprojektowany nieco inaczej. W tradycyjnych systemach mamy do czynienia z dyszą spieniającą mleko. Automatyczny spieniacz praktycznie nie wymaga od nas żadnej obsługi. Jednak najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wbudowany pojemnik na mleko. Dzięki niemu nie ma konieczności przelewania mleka i przenoszenia go. Czasami zdarzają się również modele posiadające systemy zintegrowane z kapsułkami - wówczas konieczne jest stosowanie tego rodzaju kapsułek. Jak więc widać, konkretne modele ekspresów do kawy mogą znacząco się między sobą różnić - tak pod względem wyglądu, jak i możliwościami, które oferują swoim użytkownikom. Ważne, aby dopasować takie urządzenie do własnych oczekiwań, aby mogło służyć nam przez wiele lat w sposób całkowicie bezawaryjny.

