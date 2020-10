Outriders to bez wątpienia jedna z najciekawszych powstających obecnie polskich gier. Jeśli na nią czekacie to musicie uzbroić się w większą dawkę cierpliwości.

Dokładna data premiery Outriders ujawniona

Utrzymywano, że Outriders zadebiutuje pod koniec tego roku. Tak się jednak nie stanie, producent oraz wydawca potwierdzają przecieki sprzed kilku dni - poczekamy dłużej. Premiera Outriders została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku.

Nie zmieniono za to listy platform docelowych, która prezentuje się bardzo okazale. Strzelanka przygotowywana przez People Can Fly trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. W późniejszym terminie ma pojawić się również w usłudze Google Stadia. Kupujący grę na konsolę obecnej generacji mogą spodziewać się darmowej aktualizacji do wersji na konsolę nowej generacji.

Outriders zaoferuje cross-play

Zmiana planów nastąpiła niejako w ostatniej chwili, a jako powód wskazywany jest między innymi COVID-19. Panująca pandemia utrudniła prace, a dodatkowy czas ma pozwolić dokończyć je spokojnie i dać twórcom pewność, że gracze otrzymają dopracowaną produkcję.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Outriders zaoferuje cross-play, czyli rozgrywkę międzyplatformową. To z pewnością miły akcent, który pozwoli grać ze znajomymi niezależnie od używanej przez siebie i nich platformy. A już wcześniej padały sugestie, że tryb kooperacji będzie ważną częścią tego tytułu.

„Potrzebujemy trochę więcej czasu, by zapewnić graczom najlepsze możliwe doświadczenia z grą OUTRIDERS, ale przy okazji dodajemy nowe funkcje, takie jak rozgrywka międzyplatformowa, która znacząco zwiększy dostępność graczy na wszystkich platformach.” - Lee Singleton, współkierownik Square Enix External Studios

Źródło: Square Enix

