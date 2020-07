Czekasz na Outriders? Ten nowy materiał może sprawić, że zaczniesz. Polska strzelanka nabiera kształtów i z pokazu na pokaz prezentuje się coraz lepiej.

Wczoraj, zgodnie z zapowiedzią, odbyła się druga duża prezentacja Outriders – dynamicznej strzelanki polskiego studia People Can Fly, które w przeszłości dało nam takie cudeńka jak Painkiller czy Bulletstorm. Nowy materiał to szansa na to, by nie tylko zobaczyć ponad 25 minut fragmentów rozgrywki, ale też dowiedzieć się czegoś więcej na temat przygotowywanej kampanii fabularnej oraz piromanty – jednej z dostępnych klas postaci.

Zobacz najnowszy gameplay Outriders z prezentacją piromanty i kampanii:

W zależności od tego, czy preferujesz jak najszybsze poznanie opowieści, czy też lubisz eksplorować i zaglądać do każdego zakątka, na przejście kampanii w Outriders będziesz potrzebować od 20 do 40 godzin. Ten czas będzie wypełniony dynamicznymi i efektownymi starciami, zwiedzaniem różnorakich lokalizacji, zdobywaniem mocy i umiejętności oraz odkrywaniem sekretów tajemniczych zjawisk prowadzących do zgładzenia ludzkości, a także 90 minutami przerywników filmowych. Twórcy zapowiadają też, że poza główną osią fabularną czekać na nas będą także najróżniejsze zadania poboczne.

Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Ano między innymi, że za soundtrack odpowiadać będzie legenda branży, Inon Zur (który stworzył też muzykę do takich tytułów jak Baldur’s Gate II: Tron Bhaala, Fallout 3, Icewind Dale II, Prince of Persia, Lineage II, Dragon Age: Początek czy trylogia Syberia). Jeśli obejrzenie materiału, który umieściliśmy powyżej, wciąż masz przed sobą, to koniecznie zmień ten stan rzeczy – choćby po to, by dowiedzieć się więcej na temat piromanty, wykorzystującego siłę ognia.

W Outriders pogramy w przerwie świątecznej

Outriders ukaże się jeszcze przed końcem tego roku. Pogramy na pecetach oraz konsolach tej i następnej generacji: Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 i PlayStation 5.

Źródło: Cenega, People Can Fly, Square Enix, Gaming Bolt, VG247

Czytaj dalej o strzelankach: