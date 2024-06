Intel przygotowuje się do wydania procesorów Core Ultra dla komputerów stacjonarnych. Nowe jednostki – Arrow Lake mają zaoferować lepszą wydajność, ale do ich obsługi konieczne będą nowe płyty główne LGA 1851.

Czekacie na nowe procesory Intel? Podczas targów Computex 2024 producent zapowiedział jedynie mobilne jednostki Core Ultra (Lunar Lake). Wiemy jednak, że w planach są też nowe modele dla komputerów stacjonarnych.

Nowe procesory Intel

Procesory Core Ultra z generacji Arrow Lake, bo właśnie o nich mowa, mają bazować na hybrydowej architekturze, która połączy dwa typy rdzeni: P-Core na bazie mikroarchitektury Lion Cove oraz E-Core (na bazie mikroarchitektury Skymont.

Szczegóły nowych rdzeni omawiano przy okazji mobilnych jednostek Lunar Lake. Spodziewamy się znacznego wzrostu wydajności i efektywności energetycznej, ale desktopowe modele mają oferować większą liczbę rdzeni - maksymalnie 8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core (niestety już bez obsługi Hyper Threading).

Warto jednak zaznaczyć, że do obsługi nowych procesorów wymagane będą też nowe płyty główne – już z gniazdem LGA 1851. Niestety, Intel przyzwyczaił nas do częstych zmian platformy (w odróżnieniu od AMD, które zapowiedziało dłuższe wsparcie dla płyt głównych AM4 i AM5).

Co ciekawe, niektórzy producenci już są gotowi do premiery i pokazywali swoje modele podczas targów Computex.



ASRock Z890 Taichi (foto: WCCFTech)



ASUS ROG Z890 Hero (foto: WCCFTech)



Biostar Z890 Valkyrie (foto: WCCFTech)



Gigabyte Z890 AORUS Master (foto: WCCFTech)



MSI MPG Z890 EDGE (foto: WCCFTech)

Kiedy premiera procesorów Intel Arrow Lake?

Intel nie ujawnia szczegółów dotyczących terminu premiery procesorów Arrow Lake (z oficjalnych informacji wiemy tylko tyle, że mają one zadebiutować w czwartym kwartale tego roku).

Serwis WCCFTech dotarł do informacji, jakoby nowe jednostki miały zostać zaprezentowane we wrześniu podczas konferencji Intel Innovation 2024. Na oficjalną, sklepową premierę będziemy jednak musieli poczekać trochę dłużej - do października. W późniejszym terminie planowana jest premiera układów Arrow Lake dla wydajnych laptopów (najpewniej na początku 2025 r.).

Druga połowa roku zapowiada się wyjątkowo gorąco na rynku komputerów, jednak to AMD początkowo będzie miało przewagę nad firmą Intel – niedawno producent zapowiedział jednostki Ryzen 9000, które mają pojawić się już w lipcu.

Źródło: WCCFTech