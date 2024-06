Targi Computex 2024 obfitują w masę sprzętowych innowacji, które niebawem mogą pojawić się na rynku. Jedną z najciekawszych nowości są pamięci CAMM2 RAM – nowy standard ma szansę wyprzeć standardowe pamięci RAM w komputerach PC.

Współczesne komputery najczęściej wykorzystują pamięci DDR4 lub DDR5 w postaci standardowych modułów DIMM. Nie musi to być jednak regułą. Producenci płyt głównych eksperymentują z nowymi modułami CAMM2.

Pamięci CAMM2 na Computex 2024

Pamięci CAMM2 (Compression Attached Memory Module) zostały zaprojektowane z myślą o urządzeniach mobilnych, gdzie kluczową kwestią jest wydajność i miniaturyzacja sprzętu. Wygląda na to, że nowy standard ma szansę trafić także do komputerów stacjonarnych – podczas targów Computex 2024 zaprezentowano prototypowe płyty główne pod nowe pamięci.



Płyta główna ASRock Z890 Taichi OCF CAMMII Edition (foto: WCCFTech)



Płyta główna ASUS ROG Maximus Z790 Hero (LENGSHUIKENG) (foto: WCCFTech)



Płyta główna MSI Z790 Project Zero Plus (foto: Tom's Hardware)

Podczas targów Computex 2024 można było zobaczyć moduły firm Kingston i GeIL.



Moduł pamięci Kingston FURY Impact DDR5 (CAMM2) (foto: WCCFTech)



Moduły GeIL CAMM2 DDR5 i LPCAMM2 DDR5 (foto: UNIKO's Hardware)

W czym moduły CAMM2 są lepsze?

Nowe moduły są montowane równoległe do płyty głównej (a nie prostopadle jak zwykłe moduły DIMM). Takie rozwiązanie pozwala zachować kompatybilność z rozbudowanymi chłodzeniami procesora, a do tego daje możliwość ukrycia pamięci pod radiatorem lub blokiem wodnym.

Według firmy MSI, nowy standard zapewnia też lepsze parametry – pamięci CAMM2 DDR5 mają cechować się o 1/3 mniejszymi opóźnieniami względem standardowych modułów DDR5 DIMM. Lepsza wydajność może mieć kluczowe znaczenie w przypadku komputerów dla graczy.



Platforma z płytą główną ASUS ROG Maximus Z790 Hero pod pamięci CAMM2 DDR5 (foto: WCCFTech)

Należy jednak pamiętać, że na płycie głównej można zamontować tylko jeden moduł CAMM2 (działający jako pamięć w trybie dwukanałowym), co ogranicza maksymalną pojemność dostępnej pamięci operacyjnej. Firma ASUS zdradziła, że obecna technologia pozwala na tworzenie modułów CAMM2 o pojemności do 128 GB i stabilnym taktowaniu do 8000 MHz.

Źródło: WCCFTech, Overclock3D, Tom's Hardware, Uniko’s Hardware, Kingston