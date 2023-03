DRAGO entertainment, notowany na giełdzie producent i wydawca gier wideo, przesunął datę premiery płatnej zawartości do pobrania (DLC) do Gas Station Simulator, zwanej Airstrip, na 26 kwietnia tego roku.

Firma ma nadzieję, że ta nowa data zapewni jej najlepsze możliwości promocyjne i zmaksymalizuje sukces tytułu. Krakowski deweloper nie ustaje w rozbudowywaniu świata Gas Station Simulator, wydając coraz więcej dodatków.

Gra sprzedaje się jak świeże bułeczki

Najnowszy z nich, zatytułowany Can Touch This, został zakupiony ponad 130 tys. razy. Ten nowy dodatek do gry będzie zawierał jeszcze więcej przedmiotów, funkcji i postaci niż jego poprzednik. Gracze Can Touch This będą mogli kupować przedmioty, umieszczać dekoracje, sprzątać i malować pokoje.

Dzięki wydaniu zarówno darmowych, jak i płatnych dodatków, gra nadal jest w topie sprzedaży. Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment SA, skomentowała, że informacje zwrotne, jakie otrzymali od graczy, z którymi są w ciągłej komunikacji, wskazują na to, że gra jest bardzo lubiana, więc spodziewają się pozytywnego odbioru DLC, oprócz wzrostu zaangażowania w oryginalną grę.

Gas Station Simulator: Airstrip - data premiery

Nadchodzi nowa aktualizacja, Airstrip, która przedstawi historię amerykańskiego pilota i wprowadzi świeże mechaniki i cele, takie jak odbudowa i obsługa centrum operacji lotniczych. Ekscytacja jest budowana dla nowej odsłony z większą ilością informacji podawanych na stronie Steam.

Gorąco oczekiwane drugie płatne DLC Gas Station Simulator, Airstrip, ma się teraz ukazać 26 kwietnia 2023 roku. Jest to wcześniejsza data niż początkowo zakładano, ze względu na lepsze okno wydawnicze i lepsze wsparcie promocyjne dla tytułu na Steamie.

Cena DLC Airstrip

Rozwój GSS dobrze wypływa na inne tytuły z teg uniwersum. Czyli takie tytuły jak Road Diner Simulator czy Motel Simulator. Cena nadchodzącej edycji została ustalony na poziomie 7,99$.