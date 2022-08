Destrukcja, zniszczenie, słowem: szaleństwo w najczystszej postaci. Tak wygląda i taki będzie Symulator Kozy 3.

Symulator Kozy 3, czyli drugi raz to samo tylko jeszcze bardziej

Dwa miesiące po oficjalnej zapowiedzi gry Symulator Kozy 3 – czyli, naturalnie, drugiej odsłony serii rozwijanej przez Coffee Stain Studios – wreszcie możemy rzucić okiem na gameplay. Klip złożony z fragmentów faktycznej rozgrywki został pokazany światu podczas imprezy Gamescom Opening Night Live.

Ten materiał to jeden wielki chaos. Jasno pokazuje, że nie ma co szukać sensu w tej grze (chyba że za sens uznamy… absolutny brak sensu). To, co będzie tu można wyprawiać, trudno jest wręcz opisać słowami. Zatem po prostu zobaczcie to sami (przy czym: uwaga, robicie to na własną odpowiedzialność, żeby nie było, że nie ostrzegałem):

Symulator Kozy 3 na ostatniej prostej

Jeśli wygląda to dla ciebie jak kwintesencja gamingu i coś, czego nie możesz odpuścić, to wiedz, że Symulator Kozy 3 zadebiutuje już 17 listopada bieżącego roku. Pogramy na komputerach oraz konsolach obecnej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: ONL