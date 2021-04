My Funeral Home to jedna z oryginalniejszy gier, jakie ostatnio zapowiedziano. Do tego stopnia, że dla niektórych może być nieco kontrowersyjna.

My Funeral Home, czyli symulator domu pogrzebowego

Nie dalej jak wczoraj pisaliśmy o Riot Control Simulator, a więc symulatorze tłumienia miejskich zamieszek. Dziś pojawiły się informacje o innym z nowych polskich projektów. To My Funeral Home, którego już sam tytuł sporo wyjaśnia. Gra rozwijana przez studio Pentacle pozwoli poprowadzić dom pogrzebowy. Wydawcą została firma PlayWay, która już wcześniej pod swoje skrzydła wzięła sporo oryginalnych gier z tego gatunku, chociażby Thief Simulator, Prison Simulator czy Ninja Simulator.

W tym przypadku głównym celem, jak w każdym biznesie, będzie zarabianie. Aby się udało trzeba przygotować się na większość wirtualnych odpowiedników prawdziwych działań w tego typu zakładzie. Mowa między innymi o konieczności założenia działalności gospodarczej, odrestaurowaniu samochodu i zamienieniu go w karawan, zadbaniu o odpowiednie miejsce do przechowywania zwłok oraz przygotowaniu ich do pochówku. Padają tu nawet wzmianki o otwartym świcie oraz możliwości podjęcia się nielegalnych zleceń, ale póki co bez szczegółów.

My Funeral Home zmierza na PC

Data premiery My Funeral Home nie została jeszcze ustalona. Gra zmierza na PC, już teraz można znaleźć ją na platformie Steam. To właśnie tam wylądowały jej wymagania sprzętowe.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7, Windows 8/8.1 lub Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940

6 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

18 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7, Windows 8/8.1 lub Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7 3770 3.4 GHz / AMD AMD FX-8350 4 GHz

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290

18 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Co sądzicie? Póki co nie o samej grze, bo o tym wypowiadać się trudno, ale o takim a nie innym pomyśle?

