Endomondo chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Niestety, ta jedna z najpopularniejszych aplikacji dla osób uprawiających sport już niebawem przejdzie do historii.

Endomondo od dłuższego czasu wydaje się stać w miejscu, chociaż wiele osób nadal chętnie korzysta z tej aplikacji sportowej. Brak pomysłów na rozwój zwiastował w sumie koniec, który ostatecznie nie powinien dziwić.

Koniec Endomondo

Under Armour poinformował na swojej stronie, że nie zamierza dłużej wspierać platformy, a Endomondo ma działać jedynie do 31 grudnia 2020 roku. Po tym terminie ma zostać wycofane ze wszystkich sklepów z aplikacjami. Użytkownicy powinni niebawem otrzymać stosowne powiadomienia. Tymczasem, jeżeli nie chcą rozstawać się ze swoimi danymi, mogą je przenieść w nowe miejsce.

Najprostszym sposobem na przeniesienie historii treningów jest połączenie konta z inną platformą, choćby Google lub Garmin. Można również wyeksportować dane do pliku i przenieść do innej usługi. Trzeba to zrobić do 31 marca 2021 roku, bo po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte z serwerów Endomondo.

Obecnie rynek aplikacji sportowych jest bardzo rozwinięty, więc duża konkurencja również mogła przyczynić się do końca starego, dobrego Endomondo. Na pewno będzie go brakowało, w końcu był z nami przez wiele lat. No i nadal ma sporo dobrych opinii oraz 200 tysięcy pobrań miesięcznie.

Korzystacie z Endomondo? Czy wolicie inną aplikację sportową?

Źródło: Under Armour, Endomondo

