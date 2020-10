Polecamy dziesięć dobrych aplikacji sportowych na telefon z Androidem. Wśród nich znajdziesz zarówno aplikacje do biegania, ćwiczeń w domu, brzuszków, do współpracy ze smartwatchem i opaską fitness, jak i uniwersalne do ćwiczeń ogólnych. Oto najlepsze aplikacje fitness.

Najlepsze aplikacje sportowe na telefon

Dbanie o zdrowie stało się "trendy" i bardzo dobrze, bo regularne wykonywanie ćwiczeń, choćby najprostszych z pewnością nie zaszkodzi, a może pomóc. Dlatego w tym artykule polecamy Wam 10 najlepszych aplikacji sportowych. Wśród nich znajdziecie zarówno te, które można w standardzie znaleźć na popularnych smartfonach, jak i inne, polecane przez społeczność i cieszące się dobrymi opiniami.

Mogą się przydać słuchawki do biegania oraz dobry zegarek sportowy.

Polecane aplikacje sportowe:

Naturalnie nie mamy zamiaru twierdzić, że jedynym słusznym celem jest dojście do formy, w której będziemy w stanie ukończyć supermaraton, albo przejść testy do oddziałów specjalnych. Większości z nas wystarczy lekkie bieganie, pływanie, trekking, albo zwykłe "robienie brzuszków" kilka razy w tygodniu. Ważne by robić to systematycznie i rozsądnie. Nie warto od początku ustawiać sobie poprzeczki zbyt wysoko, bo możemy się rozczarować i porzucić ćwiczenia. Zaczynajmy od małych kroczków, a już po kilku tygodniach zaczniemy zauważać efekty.

Dobre aplikacje fitness, sportowe, do ćwiczeń w domu (jak zwał tak zwał) przydają się nie tylko latem, ale również (a może nawet bardziej) zimą. Warto z nich korzystać, by utrzymywać ciało w dobrej kondycji i wyglądać świetnie latem. A jak wiadomo - w zdrowym ciele, zdrowy duch.

Przejrzyjcie też polecane akcesoria dla sportowców i dobre opaski fitness.

GymRun - aplikacja do ćwiczeń na siłowni i w domu

Bardzo prosta i jednocześnie zaskakująco przydatna aplikacja do treningu na siłowni i częściowo również w domu. Wybieramy pożądane ćwiczenia na daną partię mięśni, ustawiamy np. ciężar i liczbę powtórzeń i rozpoczynamy trening. Aplikacja rozpocznie odliczanie, a gdy dobiegnie ono końca zostaniemy powiadomieni dźwiękiem lub wibracjami o zakończeniu danej serii (lub całego treningu). Największą zaletą programu do ćwiczeń GymRun jest prostota, a jednocześnie efektywność. Dane można synchronizować np. z Google Fit i Samsung S Health. Statystyki dostępne są w wersji płatnej.

Trailforks - dobra aplikacja dla rowerzystów

Gratka dla miłośników kolarstwa górskiego. Raj dla tych, którym marzą się piękne krajobrazy i wyzwania na szlaku. Program zawiera ponad 50000 górskich ścieżek rowerowych, w tym wiele w Polsce, Słowacji i w Alpach. Poza bardzo przydatnymi informacjami na temat trasy można też zobaczyć filmy, zdjęcia i zapoznać się z raportami innych osób, na temat danej trasy. Mamy więc szeroki wybór i w dodatku możemy zobaczyć jak to wygląda w praktyce oraz zostaniemy ostrzeżeni o potencjalnych utrudnieniach. Trailfork to dobra aplikacja dla rowerzystów, godna polecenia.

Nike Training Club - uniwersalna aplikacja sportowa

Dobra aplikacja do ćwiczeń w domu i nie tylko. Jej największą zaletą jest to, że trening jest zautomatyzowany, aplikacja samoczynnie przechodzi do kolejnych ćwiczeń, odlicza czas i daje nam wskazówki głosowe. W tle może nawet lecieć muzyka - tutaj przydatne będą dobre słuchawki sportowe. W aplikacji NTC mamy do wyboru ćwiczenia rozgrzewające, podstawowe, rozciągające i oczywiście możemy celować w konkretne partie mięśni. Są treningi krótkie, albo długie, od kilku do około 50 minut. Wybór jest duży. Można połączyć apkę z Google Fit.

Fitnoteq - dobra aplikacja do treningu

Bardzo dobra polska aplikacja oferująca dostęp do sporej bazy treningów na trzech poziomach trudności: łatwym, średnim i trudnym. Wyświetlane są one w postaci filmów prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Jest to ogromna zaleta, bo możemy dokładnie sprawdzić jak wygląda dane ćwiczenie i wykonać odpowiednią liczbę powtórzeń. Ponadto obraz przesłać mozna na telewizor, by wygodnie ćwiczyć w domu. Do wyboru mamy wiele różnych kategorii (np. cardio lub trening funkcjonalny) oraz możemy wybrać cel - np. skoncentrować się na nogach lub brzuchu. To godna polecenia aplikacja do ćwiczeń.

Fitatu - zdrowe odżywianie, kontrola kalorii

Zdrowie, sport i fitness - wszystkie te pojęcia ściśle wiążą się z prawidłowym odżywianiem. Dlatego polecamy znakomity kalkulator kalorii -Fitatu. To kolejna świetna polska aplikacja, która nie zmusza Cię do radykalnej zmiany trybu życia, lecz zamiast tego sugeruje ile powinno się zjeść by utrzymać wybrane tempo chudnięcia. Ma ogromną bazę różnych produktów, które mozna łatwo dodać do listy, by dokładnie śledzić przyswajane kalorie (tak, tak - są też fast foody). W dodatku wiele potraw i składników możemy dodać szybko poprzez skanowanie kodu kreskowego. Fitatu to aplikacja, która pomaga schudnąć w Twoim własnym tempie.

Ćwiczenia w domu - Bez sprzętu

Już sama nazwa mówi praktycznie wszystko - Ćwiczenia w domu - bez sprzętu. W tej atrakcyjnej wizualnie aplikacji otrzymamy zestawy ćwiczeń, które pozwolą rozwinąć całe ciało lub skupić się tylko na niektórych jego częściach (nogi, brzuch, barki itd.). Aplikacja zapyta użytkownika jaki poziom trudności chce wybrać (ile pompek jest w stanie zrobić na raz) i dobierze odpowiednie ćwiczenia. Alternatywnie możemy od razu przejść do treningu dla początkujących średnio-zaawansowanych lub zaawansowanych. Działanie jest banalnie proste - wyświetlona jest lista ćwiczeń, wraz z liczbą powtórzeń. Powinniśmy je wykonać w odpowiedniej kolejności codziennie. Po kilku tygodniach docenimy efekty naszego wysiłku.

Fitness kobiet - Ćwiczenia dla kobiet

Tym razem coś dla pań chcących dbać o linię. Aplikacja Fitness kobiet - Ćwiczenia dla kobiet jest prosta w użyciu i wyświetla wszystkie instrukcje w atrakcyjnej formie. Na początku drogie panie wybieracie którą partię ciała chcecie udoskonalić, a następnie wyświetlane są treningi, które Wam w tym pomogą. Aplikacja ma co prawda pewien problem z tłumaczeniem na język polski (jest przetłumaczona częściowo i niezbyt trafnie), ale w zasadzie w niczym to nie przeszkadza, bo ćwiczenia i tak są wyświetlane w postaci animacji wraz z podaną liczbą powtórzeń.

Nike Run Club - aplikacja do biegania i chodzenia

Program Nike Run Club (Nike+) dostępny jest już od lat i cieszy się dobrymi opiniami użytkowników. Jak można się spodziewać jest to sportowa aplikacja do biegania, która przechowuje dane i statystyki oraz umożliwia wykonywanie treningu wraz z instrukcjami głosowymi oraz wizualizacją na mapie. Dostępne są też lubiane przez wiele osób wyzwania. Można też monitorować jaki dystans przebiegło się w danych butach dzięki sensorom Nike+ oraz synchronizować dane ze smartwatchami Android WearOS. Nie jest przetłumaczona na język polski, ale jej obsługa jest wystarczająco intuicyjna.

Google Fit - dobra aplikacja do opaski smartband i smartwatcha

Google Fit to również aplikacja sportowa, którą warto wziąć pod uwagę, choćby z tego powodu, że doskonale synchronizuje się z Waszym kontem Google. Będzie współpracowała ze smartwatchami i pobierała dane ze smartfona i przechowywała je na koncie Google. Ruch to podstawa zdrowego trybu życia, więc w aplikacji Google Fit możemy zdobywać punkty kardio za aktywności, które przyspieszają (średnia intensywność treningu) tętno. Warto zwracać uwagę także na minuty ruchu, tak by osiągnąć zalecany lub pożądany cel. Naturalnie możemy używać do tego opasek fitness i smartwatchów połączonych ze smartfonem. W dodatku Fit może prezentować dane również z innych aplikacji.

Samsung Health - aplikacja monitorująca aktywnosć fizyczną

Jeśli jesteście użytkownikami smartfonów Samsung, to w zasadzie powinniście zadać sobie pytanie, czy w ogóle potrzebujecie instalować jakąkolwiek aplikację sportową, skoro macie już w standardzie Samsung Health. Przez lata została rozwinięta tak, że obecnie jest jedną z najlepszych aplikacji fitness na Androida. Użytkownicy smartfonów innych firm też mogą ją zainstalować. Wybór ćwiczeń jest duży, a wygląd i prostota obsługi stoją na wysokim poziomie. W dodatku Samsung Health zabezpieczony jest znakomitą funkcją szyfrowania danych Samsung Knox, więc mamy większą pewność, że prywatne dane są przechowywane bezpiecznie. Współpraca z sensorami typu "wearable" jest prawidłowa (szczególnie świetnymi smartwatchami i opaskami firmy Samsung).

Zobacz również: