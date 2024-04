Największa farma fotowoltaiczna w Europie. Ponad milion paneli

We wschodnich Niemczech ruszyła największa farma fotowoltaiczna w Europie. Zlokalizowana w Witznitz w Saksonii farma zbudowana jest z ponad miliona paneli, zlokalizowanych na powierzchni ok. 500 hektarów.

Firma Move On Energy ukończyła inwestycję w największą farmę fotowoltaiczną w Europie. Jak podaje serwis pv-tech.org, zbudowana niedaleko Lipska elektrownia cechuje się mocą 605 MW. Latem ma zostać rozbudowana o kolejne 45 MW. Proces budowy farmy zajął ok. dwóch lat.

Na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystano 1,1 mln modułów fotowoltaicznych. Jak podaje redakcja serwisu gramwzielone.pl, całość instalacji zajmuje teren 500 hektarów. Pochodząca z obiektu energia elektryczna będzie sprzedawana na potrzeby koncernu Shell Energy Europe, z którą inwestor zawarł długoterminową umowę na sprzedaż energii.

Otwarta w Niemczech farma powstała na terenie dawnej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Jak podaje gramwzielone.pl, inwestycja obejmuje nie tylko elektrownię słoneczną – zainwestowano też m.in. w ścieżki rowerowe czy jeździeckie. Wpisuje się to w koncepcję budowy Parku Energetycznego Witznitz. Co ciekawe, właściciel farmy, czyli firma Hansainvest Real Assets chce rozwijać na terenie elektrowni koncepcję agrofotowoltaiki. Na ten cel przeznaczona ma zostać powierzchnia ok. 5-10 hektarów pod panelami fotowoltaicznymi.

Farma fotowoltaiczna w Witznitz stała się największą farmą fotowoltaiczną w Europie, wyprzedzając wcześniejszą rekordzistkę, czyli zbudowaną przez koncern Iberdrola farmę fotowoltaiczną Francisco Pizarro Photovoltaic Plant. Co ciekawe – hiszpańska elektrownia również wpisywała się w koncepcję agrofotowoltaiki. Na jej terenie wypasane są owce, które dbają o to, by na terenie elektrowni nie rozwijała się zbyt bujna zieleń.