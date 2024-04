Co zużywa najwięcej prądu w salonie. Jest zdecydowany lider

Prąd drożeje, szukamy więc oszczędności. Opcji na redukcję rachunku jest wiele, ale podstawą jest jednak zweryfikowanie, jakie urządzenia pobierają najwięcej prądu. Przygotowaliśmy zestawienie wybranych sprzętów z salonu, których eksploatacja może słono kosztować.

W salonie spędzamy zasadniczo najwięcej czasu w ciągu dnia, dlatego postaramy się przyjrzeć energochłonnym sprzętom, które znajdują się w naszych pokojach dziennych. Należy przy tym zaznaczyć, że zużycie energii różni się w zależności od sposobu ich eksploatacji w danym mieszkaniu. Mimo to warto wiedzieć, które urządzenia są "pożeraczami prądu" co do zasady.

Klimatyzator – ile prądu zużywa?

Jak podaje Daikin, producent klimatyzatorów, najczęściej stosowany przelicznik zakłada 1 kW mocy chłodniczej na 10 metrów kwadratowych. Nie jest to jednak wartość "sztywna" – zależy ona bowiem od poziomu izolacji pomieszczenia czy też jego nasłonecznienia. Moc chłodnicza to jednak nie to samo, co moc elektryczna. Na stronie Daikin możemy przeczytać, że ta jest ok. trzykrotnie mniejsza niż moc chłodnicza, a w dodatku klimatyzatory rzadko pracują z pełną mocą.

Oznacza to, że dla urządzenia o mocy chłodniczej 3,5 kW pobór energii elektrycznej wynosi ok. 1 kWh w ciągu godziny. Przy założeniu pracy klimatyzatora przez osiem godzin w ciągu dnia, zużyje on ok. 8 kWh energii elektrycznej, co przy obecnych stawkach będzie wiązało się z kosztami na poziomie ok. 8,80 zł za dzień pracy. Komfort termiczny kosztuje, ale czasem jest niezastąpiony. Klimatyzator to zdecydowanie jedno z tych urządzeń w salonie, ktore może najmocniej wpływać na wysokość naszych rachunków za prąd.

Ile prądu zużywa telewizor?

Telewizory LED i LCD są znacznie mniej energochłonne niż na przykład telewizory plazmowe. Rozmiary ekranów w naszych mieszkaniach ciągle rosną. Można zaryzykować stwierdzenie, że obecnie w salonie. Jak podają Wirtualne Media, średnia wielkość kupowanych telewizorów w maju 2023 r. pierwszy raz przekroczył 50 cali. Nasze obliczenia będziemy opierać na urządzeniach w tym rozmiarze.

Telewizor 50 cali w zależności od klasy energetycznej i zastosowanych w nim technologii potrzebuje do działania między 50 a 120 W. Biorąc pod uwagę, że statystyczny Polak ogląda telewizję cztery godziny dziennie, w ciągu dnia tego rodzaju telewizor zużyje maksymalnie ok. 0,5 kWh. W skali roku przełoży się to na koszty na poziomie ok. 200 zł, zakładając obecne stawki za kilowatogodzinę, choć mamy świadomość, że w drugiej połowie roku prąd może być wyraźnie droższy.

Kominek elektryczny – ile prądu zużywa?

Kominek elektryczny to ciekawa ozdoba, która ma dać namiastkę posiadania prawdziwego kominka w miejscach, gdzie nie ma możliwości instalacji prawdziwego piecyka na drewno. Jak podaje serwis Decofire.pl, włączenie takiego kominka w trybie samego wyświetlania iluzji płomieniu w modelach korzystających ze źródeł LED wiąże się ze zużyciem na poziomie 10-30 W. Jeśli kominek korzysta z oświetlenia halogenowego, koszt będzie większy – mowa aż o 200-400 W. W godzinę zużyją one więc odpowiednio do 0,03 kWh i 0,4 kWh, co wiąże się z kosztami na poziomie ok. 3 groszy i ok. 45 groszy.

Jeśli kominek elektryczny posiada funkcję grzania, zużycie energii będzie wyraźnie większe. Tego rodzaju urządzenia cechują się różną mocą, zaczynającą się od ok. 750 W do nawet ponad 2 kW. W takim przypadku godzina pracy urządzenia kosztuje od 0,80 zł do 2,25 zł.

Sprzęt audio – ile energii potrzebuje?

Duże głośniki i sprzęt, który pozwala z nich korzystać, może pobierać naprawdę dużo mocy. Ale zazwyczaj tego nie robi. O ile nie chcesz nadepnąć na odcisk wszystkim sąsiadom, raczej nie słuchasz muzyki z bardzo wysoką głośnością, a jak czytamy w serwisie iviteraudio.pl, to właśnie w takiej sytuacji wzmacniacze pracują z deklarowaną przez producenta maksymalną mocą, która może sięgać nawet kilkuset watów. Można jednak założyć, że przy standardowej eksploatacji, standardowy sprzęt będzie zużywać maksymalnie między 100 a 200 W, a przypadku mniejszych zestawów audio, które nie są wyposażone w dodatkowy wzmacniacz, zużycie będzie wyraźnie mniejsze. Dla przykładu – moc maksymalna soundbarów wynosi często poniżej 35 W.