Jeśli nie kojarzysz gry Naraka: Bladepoint, to w weekend nadarza się świetna okazja, żeby nadrobić zaległości, bowiem produkcja z gatunku battle-royale będzie dostępna do wypróbowania całkowicie za darmo.

Naraka: Bladepoint do wypróbowania za darmo od piątku

Wygląda na to, że gry z gatunku battle-royale wciąż cieszą się ogromną popularnością. Ostatnio informowaliśmy, że twórcy popularnego PUBG zdecydowali się od stycznia przejść na model F2P, a teraz podobny los (choć tylko przez krótki okres czasu) spotkał inną produkcję z tego gatunku – Naraka: Bladepoint. Nie jest to jedyna dobra informacja, bowiem do gry trafią również skórki, które swoim motywem nawiązują do Bruce'a Lee.

Dużym nowym dodatkiem jest nowa broń do walki wręcz – nunczako. Twórcy zapowiedzieli również, że nie jest to jedyny planowany przez nich crossover. W grze Fall Guys ma pojawić się również Viper Ning, czyli postać dostępna w produkcji NetEase Games. Jeśli zaś chodzi o samą grę Naraka: Bladepoint, to jest to tytuł z gatunku battle-royale, który stawia na broń białą. W serwisie Metacritic produkcja uzyskała ocenę 71/100, a na platformie Steam zbiera głównie bardzo pozytywne recenzje. No i na sam koniec najważniejsza informacja – darmowy weekend potrwa od 17 do 21 grudnia.

Graliście już w Naraka: Bladepoint, czy dopiero macie zamiar wypróbować tytuł w akcji? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

