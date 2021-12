PUBG, czyli inaczej mówiąc Playerunknown's Battleground wkrótce dostępny będzie dla wszystkich całkowicie za darmo. I nie, nie mamy tutaj na myśli jakichś testów. PUBG oficjalnie przechodzi na model F2P.

Od stycznia 2022 roku PUBG dostępne za darmo

Twórcy o swojej decyzji poinformowali nas podczas gali The Game Awards 2021. Choć decyzja wydaje się zaskakująca, to można odnieść wrażenie, że twórcy od dłuższego czasu się do niej przygotowywali, bowiem jeszcze nie tak dawno można było przetestować PUBG przez cały tydzień całkowicie za darmo. Wygląda zatem na to, że twórcy chcieli po prostu potwierdzenia, czy aby na pewno obrali właściwy kierunek. Jak sami zapowiadają, darmowe PUBG doczeka się kilku ulepszeń, które w głównej mierze będą koncentrować się właśnie na nowych graczach.

Kiedy będziemy mogli zagrać w PUBG za darmo?

Dla starych wyjadaczy, którzy od momentu debiutu w ramach wczesnego dostępu wspierają produkcję studia, nie zabraknie również atrakcji. Ci, którzy kupili grę, będą mogli również uzyskać dostęp do specjalnego pakietu, który dostępny będzie od 12 grudnia 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku. Pakiet zawiera siedem elementów kosmetycznych i dostęp do Battlegrounds Plus, który odblokowuje wszystkie funkcje gry, zapewniając pewne ulepszenia konta. Haczyk? Jak zawsze – pakiet dostępny jest wyłącznie na PlayStation Store. Natomiast samo PUBG oficjalnie przejdzie na model F2P już 12 stycznia 2022 roku.

Źródło: TGA 2021, PlayStation Blog