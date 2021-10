Chociaż o grach battle royale nie mówi się tak wiele jak jeszcze jakiś czas temu, ale nie znaczy to, że przestały przyciągać graczy. Między innymi dlatego PUBG: New State też nie powinien narzekać na brak zainteresowania.

Kiedy premiera PUBG: New State?

W aktualnych czasach chyba nieco częściej niż o premierach odbywających się zgodnie z planem mówimy o mniejszych lub większych opóźnieniach. W tym przypadku twórcom najwyraźniej uda się jednak wywiązać z pierwotnie składanych deklaracji. Podczas zapowiedzi PUBG: New State usłyszeliśmy, że gra zostanie udostępniona jeszcze w tym roku. Teraz ujawniono konkretny termin. Padło na 11 listopada, a więc długo nie będziemy już czekać.

PUBG: New State na iOS i Google Android

Oczywiście mówimy tutaj o finalnej wersji gry, bo te testowe były udostępniane już wcześniej. Ba, odbędzie się jeszcze jeden test techniczny (tak określają to sami twórcy), w terminie od 29 do 30 października. Dostęp będzie jednak limitowany, a zaproszenia rozdawano już kilka tygodni temu, więc teraz zgłoszenia nie są przyjmowane.

Nieprzerwanie dostępna jest natomiast opcja wstępnej rejestracji w sklepach Google Play oraz App Store. Jeśli wierzyć producentowi, do tej pory zdecydowało się na to ponad 50 milionów mobilnych graczy. Trudno przypuszczać, że największym magnesem jest rozdawana limitowana skórka, raczej chodzi o siłę marki, a także bardzo odważne zapowiedzi. PUBG: New State ma robić wrażenie nie tylko skalą, ale też oprawą wizualną (zapewne głównie na wydajniejszych smartfonach do gier). W starciach będzie mogło brać udział nawet 100 graczy, a cel każdego z nich to pozostanie ostatnim żywym. W jego realizacji pomagać ma nie tylko odpowiednio dobrana taktyka, ale też broń, gadżety i pojazdy. Spora część dostępnych zabawek może prezentować się futurystycznie, bo fabularnie szykuje się wycieczka do roku 2051.

Rozczarowanym PUBG Mobile warto przypomnieć, że w tym przypadku pracami zajmuje się inny zespół. Mowa o PUBG STUDIO, czyli twórcach PUBG: BATTLEGROUNDS z PC i konsol.

