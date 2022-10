Bez ryzyka nie ma zabawy. To podobno jedno z najważniejszych założeń, jakich trzymać powinni się gracze zainteresowani Need for Speed Unbound.

Risk & Reward, czyli Need for Speed Unbound w pigułce

Na oficjalną zapowiedź Need for Speed Unbound musieliśmy trochę poczekać, ale gdy już do niej doszło to EA nie daje chwili wytchnienia. Systematycznie raczeni jesteśmy kolejnymi zwiastunami, a teraz nawet krótkimi fragmentami rozgrywki.

Nie da się nie zauważyć przy tym, że wydawca próbuje przekonać sceptyków do najbardziej rzucającego się w oczy rozwiązania, a mianowicie kreskówkowych wstawek. Jeśli komuś nie przypadną do gustu, na szczęście w ustawieniach ma znaleźć się opcja pozwalająca na ich wyłączenie. Jednocześnie zwiastun Risk & Reward akcentuje, że warto będzie tu ryzykować. Nie tylko dla zabawy, ale również dla wyższych miejsc w rankingach i wirtualnych pieniędzy.

„W Need for Speed Unbound gracze muszą podejmować ryzyko, aby dostać się na szczyt. Wybierz, jak i kiedy postawić wszystko na szali, driftując po ulicach, wyprzedzając policjantów lub wykorzystując własne zarobki na zakłady przeciwko rywalom. Czas to pieniądz, więc gracze muszą znaleźć najszybszy sposób na zdobycie wystarczającej ilości gotówki, aby wziąć udział w cotygodniowych eliminacjach i dostać się do najważniejszego wyścigu w Lakeshore, The Grand.”

Need for Speed Unbound gameplay

Kiedy premiera Need for Speed Unbound?

Jeśli EA podtrzyma narzucone sobie tempo, to zobaczymy jeszcze sporo materiałów promujących Need for Speed Unbound. Do premiery pozostaje bowiem jeszcze trochę czasu, zaplanowano ją na 2 grudnia. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

