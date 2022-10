Wygląda na to, że EA nie będzie czekać na start zakrojonej na szerszą skalę kampanii promującej Need for Speed Unbound.

EA zaprasza na prezentację Need for Speed

Nie dalej jak w miniony czwartek zapowiedziano Need for Speed Unbound. Minęło ledwie kilka dni, a EA już przypomina o tej produkcji. Za pośrednictwem portali społecznościowych zaprasza graczy na prezentację nowej odsłony popularnego wyścigowego cyklu. Odbędzie się ona już jutro, o godzinie 17:00 naszego czasu.

Gameplay Need for Speed Unbound z kreskówkowymi wstawkami?

Wszystko wskazuje na to, że tym razem zobaczymy fragmenty rozgrywki. Około 3-sekundowy gif wprowadza w to, czego można się spodziewać. I cóż, chyba nie wszyscy będą zachwyceni, bo zanosi się na to, że faktycznie (co już sugerowano) wyścigi będą tu okraszone kreskówkowymi wstawkami.

Nawet jeśli, wcale nie przesądza to o porażce Need for Speed Unbound. Jak już sugerowaliśmy, wypada brać pod uwagę grupę docelową Need for Speed Unbound, którą wydaje się być młodsze pokolenie. Niektórzy z Was również podkreślali to w komentarzach.

Jak zapatrujecie się na takie rozwiązania wizualne? Jutro można będzie pewnie powiedzieć nieco więcej. Premierę zaplanowano natomiast na grudzień, na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

