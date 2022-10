Zgodnie z zapowiedziami, opublikowano dziś pierwszy gameplay z Need for Speed Unbound. Zawiedli się jednak ci, którzy liczyli na to, że EA pochwali się obszernym materiałem.

Pierwszy, ale krótki pokaz rozgrywki z Need for Speed Unbound

Pierwsze oficjalne informacje o Need for Speed Unbound opublikowano w zeszłym tygodniu, wczoraj natomiast EA zadeklarowało prezentację fragmentów rozgrywki. Wydawca dotrzymał słowa, ale gracze nie zostali zaproszeni na szczególnie długi seans.

Czy to wielki powód do zmartwień? I tak i nie, ale jednemu z pewnością zaprzeczać nie wypada. Nieco ponad 30 sekund wystarczyło do przybliżenia najbardziej charakterystycznego elementu nowej odsłony tej wyścigowej serii. Twórcy określają to „unikalnym stylem wizualnym łączącym elementy sztuki ulicznej z najbardziej realistycznie wyglądającymi samochodami w historii serii”.

Need for Speed Unbound gameplay

Czy kreskówkowe efekty da się wyłączyć?

Część graczy nazywa to rozwiązanie kreskówkowymi, inni komiksowymi wstawkami. Ważniejsze od przyjętego nazewnictwa wydaje się jednak to, że zdania co do atrakcyjności pomysłu Criterion Games i EA są bardzo zróżnicowane. Dla niezadowolonych z takiej oprawy pocieszający może być wydany komunikat, iż prezentowane efekty można będzie wyłączyć. Być może nawet twórcy i wydawca gry nie do końca wierzą w ich sukces. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę upodobania młodszego pokolenia... Niejednokrotnie potrafią one przecież zaskakiwać.

W którym gronie jesteście? Podoba Wam się zastosowany tutaj styl wizualny?

Need for Speed Unbound będzie dostępny na PC (EA app, Origin, Steam i Epic Game Store) oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Premiera już w grudniu.

Źródło: EA