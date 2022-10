Need for Speed Unbound to kolejna odsłona doskonale znanego wyścigowego cyklu. Co tym razem szykuje EA?

Need for Speed Unbound już oficjalnie. Kiedy premiera?

Był taki czas, że nowe części Need for Speed pojawiały się co roku, jednocześnie zaliczano je wtedy do najciekawszych gier wyścigowych. Trochę się jednak pozmieniało, reputacja marki chyba nieco podupadła, a i oczekiwanie na zapowiedzianą dziś produkcję wyraźnie się przeciąga. EA zrezygnowało z wydania jej w zeszłym roku przerzucając niemal wszystkie siły do prac nad Battlefield 6. Przecieki w ostatnich dniach sugerowały jednak, że teraz pora na trochę szybkiej jazdy.

Need for Speed Unbound, bo na taki tytuł się zdecydowano, zadebiutuje za niespełna dwa miesiące. Premierę zaplanowano na 2 grudnia (trzy dni wcześniej rozgrywkę zaczną osoby korzystające z przedsprzedaży). Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Need for Speed Unbound - zwiastun zapowiadający

Czego spodziewać się po Need for Speed Unbound?

Pracami nad Need for Speed Unbound zajmuje się studio Criterion Games. Jak widać, przygotowany zwiastun jest dość charakterystyczny i pytanie, na ile oddaje zamysł EA oraz twórców i grupę docelowych odbiorców. Bo można odnieść wrażenie, że wycelowano w młodsze pokolenie.

„Niespotykane dotąd w Need for Speed odwzorowanie aut łączy się z awangardową sztuką uliczną, tworząc unikalny styl przypominający ożywione graffiti. Użyj szerokiego wachlarza nowych efektów wizualnych i dźwiękowych, by pokazać, kto rządzi za kółkiem, w tym doładowania nitro – nowej techniki korzystania z dopalacza, dającej zawrotny skok prędkości.”

Zamiast na samej rozgrywce, pierwsze informacje zdają się skupiać właśnie na otoczce. Zanosi się na szerokie możliwości modyfikacji i to chyba nie tytko aut, bo na oficjalnej stronie gry mowa też o ciuchach i spersonalizowanych zwycięskich pozach. Rywalizacja będzie odbywała się na ulicach miasta Lakeshore, przy „dźwiękach energicznej muzyki”. EA chwali się soundtrackiem z udziałem A$AP Rocky’ego i AWGE.

Jak podobają Wam się pierwsze wzmianki o Need for Speed Unbound?

Źródło: Need for Speed