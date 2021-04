Pamięci DDR5 już niedługo zastąpią obecne DDR4 – możemy oczekiwać wyższej wydajności, zmniejszenia poboru mocy oraz nowych funkcji. Firma Netac już pochwaliła się pierwszymi modułami nowej generacji.

Pamięci DDR5 RAM zostały zapowiedziane już w 2017 roku, ale sklepowej premiery spodziewamy się dopiero w tym roku. Firma Netac wydaje się gotowa do wypuszczenia modułów na rynek.

Pierwsze zdjęcia pamięci DDR5 RAM

Serwis MyDrivers opublikował zdjęcia pamięci DDR5 RAM. Pojedynczy moduł ma 32 GB pojemności i pracuje z taktowaniem 4800 MHz (przy opóźnieniach CL40-40-40 i napięciu zasilającym 1,1 V). Wiemy jednak, że w planach chińskiego producenta są też konstrukcje dla entuzjastów o taktowaniu przekraczającym 10 000 MHz (!).



Moduły DDR5 RAM korzystają z nowego złącza z wcięciem w innym miejscu i nie są fizycznie kompatybilne ze złączem DDR4 DIMM

Moduły bazują na kościach pamięci wyprodukowanych przez firmę Micron (Z9ZSB). Uwagę zwraca też specjalny układ odpowiedzialny za zasilanie modułu (do tej pory obwód odpowiedzialny za zasilanie pamięci RAM znajdował się na płycie głównej).

Co nowego wprowadzą pamięci DDR5 RAM?

Nowa generacja pamięci RAM to przede wszystkim jeszcze lepsza wydajność i efektywność energetyczna – specyfikacja JEDEC przewiduje przepustowość 4800 – 8400 Mbps, przy obniżeniu napięcia zasilającego do 1,1 V. Moduły DDR5 zaoferują też większą pojemność względem obecnych kostek DDR4.

Nowością jest również przeprojektowany system korekcji błędów. Każdy układ będzie wspierać funkcje ECC (error correction code) i ECS (error check and scrub), co powinno przełożyć się na stabilniejszą pracę modułów. Do tej pory korekcją błędów mogły się pochwalić tylko moduły projektowane dla serwerów.

Według nieoficjalnych informacji, pierwszą konsumencką platformą wspierającą nowe pamięci będzie konstrukcja z procesorami Intel Alder Lake (Core 12. generacji). Na jej premierę będziemy musieli poczekać do trzeciego kwartału i wtedy też pamięci DDR5 najpewniej pojawią się na rynku

Źródło: MyDrivers

