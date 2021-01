Pamięci DDR5 RAM zbliżają się coraz większymi krokami. Dobrym tego przykładem jest firma ADATA - producent potwierdził, że już przygotowuje się do wprowadzenia nowych modułów na rynek.

Pamięci DDR5 mają zapewnić lepsze osiągi i większą pojemność, jednocześnie cechując się niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną względem obecnych modułów DDR4. Dodatkowym atutem ma być natywne wsparcie dla technologii korekcji błędów.

ADATA zapowiada pamięci DDR5 RAM

Producent nie ujawnił zbyt wielu konkretów na temat projektowanych pamięci - w planach podobno są moduły o przepustowości do 8400 MT/s i pojemności do 64 GB (co właściwie jest górną granicą specyfikacji standardu).

Obsługa pamięci DDR5 ma pojawić się w kolejnych generacjach procesorów. ADATA współpracuje tutaj z firmami Gigabyte i MSI, które opracują płyty główne podprocesory i pamięci – taka kooperacja ma zapewnić bezproblemową obsługę nowego standardu.

Producent twierdzi, że nowe płyty i pamięci mają jednocześnie pojawić się na rynku, ale jeszcze nie znamy tutaj żadnych konkretnych informacji na temat dostępności (nie spodziewalibyśmy się ich wcześniej niż pod koniec roku). Być może czegoś więcej dowiemy się na nachodzących targach CES 2021.

Warto dodać, że wcześniej plany wypuszczenia pamięci DDR5 potwierdziła też firma Team Group.

Źródło: ADATA

